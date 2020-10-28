https://ria.ru/20201028/tsentr-1581957689.html

В музее-заповеднике Аксакова в Оренбуржье создадут культурный центр

На территории музея-заповедника Сергея Аксакова в Бугурусланском районе Оренбуржья планируется создать интерактивный культурный центр, который будет расположен... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:47

2020-10-28T16:47

2020-10-28T16:47

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

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<strong>ОРЕНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. </strong>На территории музея-заповедника <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksakov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Аксакова</a> в <a href="http://ria.ru/location_Buguruslanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бугурусланском районе</a> Оренбуржья планируется создать интерактивный культурный центр, который будет расположен в мастерских усадьбы, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pasler/" target="_blank" data-auto="true">Денис Паслер</a>. Музей-заповедник расположен на территории родовой усадьбы, где автор известной сказки "Аленький цветочек" провел свои детские годы, часть юношеских и взрослых лет. По своему значению Аксаково стоит в ряду таких известных усадеб и сел России, как Михайловское, Большое Болдино, <a href="http://ria.ru/location_JAsnaja_Poljana/" target="_blank" data-auto="true">Ясная Поляна</a>, Тарханы и Константиново."Есть идея разместить в здании интерактивный культурный центр, где и местные жители, и гости смогут познакомиться с ремеслами", — сказал глава региона Денис Паслер во время посещения музея-заповедника. По его словам, прежде всего, это будет интересно детям. Глава региона поручил закончить проектирование объекта до конца текущего года и адаптировать его для современного использования уже в следующем году, сообщает пресс-служба областного правительства. "В ближайшие два года жители региона уже должны увидеть первые результаты дальнейшего развития комплекса", — заявил Паслер.Пресс-служба напоминает, что музейный комплекс является объектом культурного наследия регионального значения. С 2003 года там располагается муниципальный музей.

https://ria.ru/20201013/platok-1579553933.html

оренбургская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, оренбургская область