https://ria.ru/20201028/tsb-1581937772.html

Греф оценил работу Центрального банка в период пандемии

Глава Сбербанка Герман Греф позитивно оценил работу ЦБ РФ в период коронавируса: реакция регулятора на вызов была быстрой, а принятые меры позволили рынку... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:01

2020-10-28T15:01

2020-10-28T15:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

герман греф

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a> позитивно оценил работу <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ в период коронавируса: реакция регулятора на вызов была быстрой, а принятые меры позволили рынку пережить кризис.Греф подчеркнул, что ЦБ среагировал на коронавирус очень быстро и своевременно. "В первый период времени они провели очень большую работу по пониманию того, как будет складываться ситуация, как будет разворачиваться кризис и какие инструменты и насколько глубоко необходимо задействовать для поддержки банковской системы, ну и, собственно говоря, всей экономики. Все очень быстро собрались - и Центральный банк, и правительство", - добавил он.Кроме того, глава Сбербанка отметил, что принятые ЦБ меры были достаточны для того, чтобы финансовая система пережила кризис. "Центральный банк, как принято говорить, не расстрелял всех своих патронов, потому что если бы кризис оказался более глубоким, то они бы были готовы пойти еще на следующие меры, открутки регулирования, предоставления ликвидности и так далее. Но это, к счастью, не потребовалось", - заключил Греф.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/nabiullina-1581921171.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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