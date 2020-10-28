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https://ria.ru/20201028/tsb-1581937772.html
Греф оценил работу Центрального банка в период пандемии
Глава Сбербанка Герман Греф позитивно оценил работу ЦБ РФ в период коронавируса: реакция регулятора на вызов была быстрой, а принятые меры позволили рынку... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:01
2020-10-28T15:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
герман греф
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a> позитивно оценил работу <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ в период коронавируса: реакция регулятора на вызов была быстрой, а принятые меры позволили рынку пережить кризис.Греф подчеркнул, что ЦБ среагировал на коронавирус очень быстро и своевременно. "В первый период времени они провели очень большую работу по пониманию того, как будет складываться ситуация, как будет разворачиваться кризис и какие инструменты и насколько глубоко необходимо задействовать для поддержки банковской системы, ну и, собственно говоря, всей экономики. Все очень быстро собрались - и Центральный банк, и правительство", - добавил он.Кроме того, глава Сбербанка отметил, что принятые ЦБ меры были достаточны для того, чтобы финансовая система пережила кризис. "Центральный банк, как принято говорить, не расстрелял всех своих патронов, потому что если бы кризис оказался более глубоким, то они бы были готовы пойти еще на следующие меры, открутки регулирования, предоставления ликвидности и так далее. Но это, к счастью, не потребовалось", - заключил Греф.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/nabiullina-1581921171.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), герман греф, экономика

Греф оценил работу Центрального банка в период пандемии

15:01 28.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф позитивно оценил работу ЦБ РФ в период коронавируса: реакция регулятора на вызов была быстрой, а принятые меры позволили рынку пережить кризис.
"В целом работу Центрального банка в этот кризис мы оцениваем очень позитивно - и с точки зрения взаимодействия с банками и с компаниями, реального сектора экономики, но и с точки зрения качества и скорости принятия решений", - заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Греф подчеркнул, что ЦБ среагировал на коронавирус очень быстро и своевременно. "В первый период времени они провели очень большую работу по пониманию того, как будет складываться ситуация, как будет разворачиваться кризис и какие инструменты и насколько глубоко необходимо задействовать для поддержки банковской системы, ну и, собственно говоря, всей экономики. Все очень быстро собрались - и Центральный банк, и правительство", - добавил он.
Кроме того, глава Сбербанка отметил, что принятые ЦБ меры были достаточны для того, чтобы финансовая система пережила кризис. "Центральный банк, как принято говорить, не расстрелял всех своих патронов, потому что если бы кризис оказался более глубоким, то они бы были готовы пойти еще на следующие меры, открутки регулирования, предоставления ликвидности и так далее. Но это, к счастью, не потребовалось", - заключил Греф.
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике Банка России - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 13:54
Глава ЦБ оценила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Герман ГрефЭкономика
 
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