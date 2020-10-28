https://ria.ru/20201028/trump-1581859321.html

Россия завидует военной мощи США, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют военной мощи Соединенных Штатов. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T02:49

2020-10-28T02:49

2020-10-28T08:24

россия

дональд трамп

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> завидуют военной мощи Соединенных Штатов.Выступая перед своими избирателями в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>, он пообещал, что в случае переизбрания сделает из страны главного мирового производителя товаров и положит конец зависимости от Пекина.Трамп уже не раз заявлял о разработке в США "супер-пупер-ракеты", скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.В начале сентября Пентагон сообщал об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом американское командование признавало, что отстает в этой области от России и Китая как минимум на пять лет.

https://ria.ru/20200717/1574483873.html

Павлик Морозов Походу он уже сам себе завидует 105

Юрий Кононов он мне наших депутатов перед выборами напоминает. 83

53

россия

китай

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, китай, вашингтон (город), сша, в мире