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https://ria.ru/20201028/trump-1581859321.html
Россия завидует военной мощи США, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют военной мощи Соединенных Штатов. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T02:49
2020-10-28T08:24
россия
дональд трамп
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> завидуют военной мощи Соединенных Штатов.Выступая перед своими избирателями в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>, он пообещал, что в случае переизбрания сделает из страны главного мирового производителя товаров и положит конец зависимости от Пекина.Трамп уже не раз заявлял о разработке в США "супер-пупер-ракеты", скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.В начале сентября Пентагон сообщал об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом американское командование признавало, что отстает в этой области от России и Китая как минимум на пять лет.
https://ria.ru/20200717/1574483873.html
Походу он уже сам себе завидует
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он мне наших депутатов перед выборами напоминает.
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россия
китай
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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россия, дональд трамп, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Россия завидует военной мощи США, считает Трамп

02:49 28.10.2020 (обновлено: 08:24 28.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют военной мощи Соединенных Штатов.
Выступая перед своими избирателями в штате Висконсин, он пообещал, что в случае переизбрания сделает из страны главного мирового производителя товаров и положит конец зависимости от Пекина.

"У нас лучшие вооруженные силы в мире. Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США. Наше ядерное оружие находится в своей наилучшей форме. Надеюсь, просто надеюсь, что нам не придется его использовать", — сказал президент.

Трамп уже не раз заявлял о разработке в США "супер-пупер-ракеты", скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.
В начале сентября Пентагон сообщал об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом американское командование признавало, что отстает в этой области от России и Китая как минимум на пять лет.
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РоссияДональд ТрампКитайВашингтон (город)СШАВ мире
 
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