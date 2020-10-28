https://ria.ru/20201028/trump-1581859321.html
Россия завидует военной мощи США, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют военной мощи Соединенных Штатов. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T02:49
2020-10-28T02:49
2020-10-28T08:24
россия
дональд трамп
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> завидуют военной мощи Соединенных Штатов.Выступая перед своими избирателями в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>, он пообещал, что в случае переизбрания сделает из страны главного мирового производителя товаров и положит конец зависимости от Пекина.Трамп уже не раз заявлял о разработке в США "супер-пупер-ракеты", скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.В начале сентября Пентагон сообщал об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом американское командование признавало, что отстает в этой области от России и Китая как минимум на пять лет.
https://ria.ru/20200717/1574483873.html
Павлик Морозов
Походу он уже сам себе завидует
105
Юрий Кононов
он мне наших депутатов перед выборами напоминает.
83
53
россия
китай
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, китай, вашингтон (город), сша, в мире