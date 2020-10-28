https://ria.ru/20201028/titan-1581924489.html

На Титане обнаружили странную органическую молекулу, которой нет на Земле

Астрономы обнаружили в атмосфере Титана циклопропенилиден — чрезвычайно редкую молекулу, состоящую из атомов углерода и водорода, которая не встречается ни на... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:12

2020-10-28T14:12

2020-10-28T16:08

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Астрономы обнаружили в атмосфере Титана циклопропенилиден — чрезвычайно редкую молекулу, состоящую из атомов углерода и водорода, которая не встречается ни на одной планете. Результаты исследования <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/abb679" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале The Astronomical Journal.Титан, крупнейший спутник Сатурна, — единственное, за исключением Земли, небесное тело, на поверхности которого присутствует жидкость. Моря и озера Титана состоят из жидких углеводородов, и ученые предполагают, что там, вполне возможно, существует жизнь. Астрономы под руководством Конора Никсона (Conor Nixon) из Центра космических полетов имени Годдарда <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> использовали радиотелескоп ALMA, расположенный в чилийской пустыне Атакама, для поиска органических молекул в атмосфере Титана.В разреженных верхних слоях, высоко над поверхностью, они обнаружили спектр неизвестного соединения. Сравнив его с базой химических профилей, ученые определили, что это циклопропенилиден (C<sub>3</sub>H<sub>2</sub>) — чрезвычайно редкая молекула на основе углерода, полученная на Земле только в лабораторных условиях. Она не может долго существовать в атмосферных условиях, потому что очень легко реагирует с другими молекулами, образуя более сложные соединения. Циклопропенилиден никогда раньше не находили где-либо в Солнечной системе. Теоретически он может оставаться стабильным только в холодном межзвездном пространстве, где практически отсутствуют химические взаимодействия.Это соединение для ученых представляет особый интерес, поскольку его кольцевые молекулы, состоящие из трех атомов углерода, когда-то могли стать строительными блоками для более сложных органических молекул, которые однажды привели к возникновению жизни на Земле. Известно, что азотистые основания ДНК и РНК основаны на таких молекулярных кольцах."Циклический характер циклопропенилидена открывает дополнительную ветвь химии, которая позволяет создавать биологически важные молекулы", — приводятся в пресс-релизе Центра космических полетов имени Годдарда НАСА слова одного из авторов статьи астробиолога Александра Телена (Alexander Thelen).Чем меньше молекула, тем больше у нее потенциал. Ученые предполагают, что реакции с участием мелких молекул с меньшим количеством связей, таких как циклопропенилиден, будут происходить быстрее, чем реакции с участием крупных и сложных молекул, что чисто статистически приведет к более разнообразным результатам. До этого считалось, что самая маленькая молекула углеводородного кольца — бензол (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>), который уже выявили ранее в атмосфере Титана. Авторы предполагают, что верхних слоях атмосфера этого спутника настолько разреженная, что в ней может сохраняться циклопропенилиден."Титан уникален в нашей Солнечной системе. Он оказался сокровищницей новых молекул, — говорит руководитель исследования Конор Никсон. — Мы думаем о Титане как о реальной лаборатории, где можно увидеть химию, подобную той, что была на древней Земле, когда здесь зарождалась жизнь".Азот и метан на поверхности Титана распадаются под действием солнечного света, вызывая каскад химических реакций. Могут ли эти реакции привести к возникновению жизни — вопрос, на который ученые хотят найти ответ.

https://ria.ru/20201027/planeta-1581809538.html

https://ria.ru/20201026/luna-1581628545.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, химия, космос - риа наука, наса