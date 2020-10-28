https://ria.ru/20201028/testy-1581875538.html
В России провели более 58,7 миллиона тестов на COVID-19
Более 58,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 506 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:54
2020-10-28T09:54
2020-10-28T09:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Более 58,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 506 тысяч тестов, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.За сутки в России проведено 506 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество