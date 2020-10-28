Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/testirovanie-1581888263.html
Роспотребнадзор назвал объем тестирования в Москве беспрецедентным
Объем ежедневного тестирования в день в Москве беспрецедентный, 675 на 100 тысяч населения, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:15
2020-10-28T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836482_0:0:3056:1720_1400x0_80_0_0_c6cd71d18515903d2e66b3d931e8dbc2.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Объем ежедневного тестирования в день в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> беспрецедентный, 675 на 100 тысяч населения, сообщила глава управления <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> по Москве Елена Андреева в среду.Она отметила, что те нормативы, которые предлагает Роспотребнадзор по постановлению, которое вводит ограничительные мероприятия, это количество тестов не менее 150 на 100 тысяч населения, а в Москве этот показатель в разы выше.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201028/ekspress-testy-1581865803.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836482_325:0:3056:2048_1400x0_80_0_0_347474e57461d2a7be9cffe727898524.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор назвал объем тестирования в Москве беспрецедентным

11:15 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПассажиры стоят в очереди на экспресс-тестирование на COVID-19 в международном аэропорту Внуково
Пассажиры стоят в очереди на экспресс-тестирование на COVID-19 в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Объем ежедневного тестирования в день в Москве беспрецедентный, 675 на 100 тысяч населения, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в среду.

"Объем тестирования в городе абсолютно беспрецедентный, если летом мы проводили где-то в среднем 45-50 тысяч тестов в день, то за последние 3 недели это количество удвоилось, и количество проводимых тестов в Москве колеблется до 100 тысяч, это где-то 85-92 тысячи ежедневно. Если говорить о цифре на 100 тысяч населения, то у нас было где-то 345-347 тестов на 100 тысяч населения, а сейчас это 675 тестов на 100 тысяч населения", - рассказала Андреева на заседании Мосгордумы.

Она отметила, что те нормативы, которые предлагает Роспотребнадзор по постановлению, которое вводит ограничительные мероприятия, это количество тестов не менее 150 на 100 тысяч населения, а в Москве этот показатель в разы выше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 08:12Распространение нового коронавируса
Российские экспресс-тесты на COVID-19 будут продавать за рубежом
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Лента новостейМолния