https://ria.ru/20201028/testirovanie-1581888263.html

Роспотребнадзор назвал объем тестирования в Москве беспрецедентным

Объем ежедневного тестирования в день в Москве беспрецедентный, 675 на 100 тысяч населения, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:15

2020-10-28T11:15

2020-10-28T11:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Объем ежедневного тестирования в день в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> беспрецедентный, 675 на 100 тысяч населения, сообщила глава управления <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> по Москве Елена Андреева в среду.Она отметила, что те нормативы, которые предлагает Роспотребнадзор по постановлению, которое вводит ограничительные мероприятия, это количество тестов не менее 150 на 100 тысяч населения, а в Москве этот показатель в разы выше.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201028/ekspress-testy-1581865803.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество