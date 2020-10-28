https://ria.ru/20201028/sugar-1581801375.html

Совсем не сладко: почему в России подорожал сахар

Неурожай сахарной свеклы в России грозит сокращением производства. О росте оптовых цен уже заявил один из крупнейших поставщиков. Как следствие — сахар... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:00

2020-10-28T08:00

2020-10-28T08:05

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости,</strong> <strong>Наталья Дембинская. </strong>Неурожай сахарной свеклы в России грозит сокращением производства. О росте оптовых цен уже заявил один из крупнейших поставщиков. Как следствие — сахар подорожает и в магазинах. Однако не все так просто с предполагаемым дефицитом. Что происходит с одним из базовых продуктов — в материале РИА Новости. Плохой урожайПо данным Росстата, с начала года цены на сахар повысились почти в полтора раза. Из-за жары и редких дождей урожай не удался. К тому же посевы сахарной свеклы могут уменьшиться на 17 процентов, подсчитал один из крупнейших производителей "Русагро". И это приведет к дальнейшему падению предложения на рынке. А спрос вполне стабильный. "Сахара в России потребляют 5,9 миллиона тонн в год. Прогноз на поставки в этом году — 4,8-5,1 миллиона тонн", — указывает Сергей Игнатьев, коммерческий директор "СанТрейд". Неурожай не только угрожает дефицитом, но и повышает себестоимость, что тянет за собой сначала оптовые, а потом и розничные цены. "В третьем квартале 2020 года оптовая цена на сахар у группы "Русагро", третьего крупнейшего производителя в России, выросла на 14 процентов к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 рубля за килограмм без НДС", — говорится в отчете компании. Однако это не единственная причина подорожания. Большие запасыИгроки рынка напоминают: в России рекордные запасы сахара, поскольку в предыдущие сезоны было перепроизводство. По данным Росстата, резервы по состоянию на 1 октября достигали 1,3 миллиона тонн. С учетом текущих поставок это полностью обеспечит внутренний спрос, подчеркивали в Минсельхозе.К тому же есть возможность изготавливать сахар из импортного — белорусского — сырья. И несмотря на плохой урожай, сахарная свекла в России оказалась слаще прошлогодней: 16,7 процента против 15,5 процента в 2019-м. Если сахара достаточно, почему он дорожает? Как отмечают эксперты, в последние два года из-за отличного урожая продукцию продавали даже по заниженной цене, чтобы избежать затоваривания на складах. И теперь заводы возвращаются к рыночному балансу. "Если в конце августа на экспорт мы продавали сахар марки ТС2 по цене 29 тысяч рублей за тонну без НДС, то сейчас — 40 тысяч, и до конца года рост продолжится. Свою лепту внесли агенты — посредники, в цепочке на одной сделке их может быть трое, и каждый добавляет 500-1000 рублей на тонне", — описывает положение на экспортном рынке Олег Иванков, директор логистической компании "Антарес". По его словам, к концу года следует ждать 50 тысяч за тонну. Еще один фактор — майское наводнение в Узбекистане, от которого сильно пострадали сельхозугодья. В результате экспортные поставки в Азию увеличились.Хотят заработатьВпрочем, как утверждает источник на рынке, несмотря на все это, дело, скорее, в жадности производителей: они раскрутили тему ожидаемого дефицита по максимуму. "С учетом больших запасов импорта из Белоруссии баланс на рынке закрыт. Цены не должны расти столь резко и быстро", — отметил собеседник РИА Новости. "Производители стремятся заработать на этой ситуации, — подтверждает Игнатьев. — С другой стороны, в последние пять лет в России был профицит свекольного сахара примерно на миллион тонн. То есть неурожай просто съест излишки, и спрос с предложением сойдутся". Цены в торговых сетях, конечно, поднимутся. Однако, поскольку этот продукт относится к социально значимым, за его стоимостью следит Федеральная антимонопольная служба. Значит, резких скачков не будет.Пока претензий у антимонопольщиков нет. После минимумов прошлых сезонов цены вернулись к уровню 2015-2016 годов — во многом из-за роста себестоимости, связанного с неурожаем сахарной свеклы, сообщил регулятор. "Согласно прогнозным оценкам, собранного урожая будет достаточно для производства необходимого для внутреннего потребления сахара. С учетом переходящих остатков дефицита сахара не ожидается", — отметил замруководителя ФАС Павел Заборщиков. В то же время регулятор продолжает контролировать рынок, следит за соблюдением антимонопольного законодательства и экономической обоснованностью цен.

Петр Мало кто при этом вспоминает что в СССР колхозник получал 12 рублей в месяц а рабочий на заводе 100 поэтому в колхозах толковые люди не задерживались а в итоге этой политики с прилавков исчезли продукты и СССР прекратило свое существование потому что страна на деньги которой нельзя купить даже еду никому не нужна. 42

victor.zzima Сколько помню, после СССР, повышение цен на продукты никогда не было связано с 'неурожаем'. Цены всегда увеличивались с поднятием пенсии, зарплат, перед новым годом и иногда без причин по прихоти барыг. 41

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика