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https://ria.ru/20201028/sugar-1581801375.html
Совсем не сладко: почему в России подорожал сахар
Неурожай сахарной свеклы в России грозит сокращением производства. О росте оптовых цен уже заявил один из крупнейших поставщиков. Как следствие — сахар... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:00
2020-10-28T08:05
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости,</strong> <strong>Наталья Дембинская. </strong>Неурожай сахарной свеклы в России грозит сокращением производства. О росте оптовых цен уже заявил один из крупнейших поставщиков. Как следствие — сахар подорожает и в магазинах. Однако не все так просто с предполагаемым дефицитом. Что происходит с одним из базовых продуктов — в материале РИА Новости. Плохой урожайПо данным Росстата, с начала года цены на сахар повысились почти в полтора раза. Из-за жары и редких дождей урожай не удался. К тому же посевы сахарной свеклы могут уменьшиться на 17 процентов, подсчитал один из крупнейших производителей "Русагро". И это приведет к дальнейшему падению предложения на рынке. А спрос вполне стабильный. "Сахара в России потребляют 5,9 миллиона тонн в год. Прогноз на поставки в этом году — 4,8-5,1 миллиона тонн", — указывает Сергей Игнатьев, коммерческий директор "СанТрейд". Неурожай не только угрожает дефицитом, но и повышает себестоимость, что тянет за собой сначала оптовые, а потом и розничные цены. "В третьем квартале 2020 года оптовая цена на сахар у группы "Русагро", третьего крупнейшего производителя в России, выросла на 14 процентов к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 рубля за килограмм без НДС", — говорится в отчете компании. Однако это не единственная причина подорожания. Большие запасыИгроки рынка напоминают: в России рекордные запасы сахара, поскольку в предыдущие сезоны было перепроизводство. По данным Росстата, резервы по состоянию на 1 октября достигали 1,3 миллиона тонн. С учетом текущих поставок это полностью обеспечит внутренний спрос, подчеркивали в Минсельхозе.К тому же есть возможность изготавливать сахар из импортного — белорусского — сырья. И несмотря на плохой урожай, сахарная свекла в России оказалась слаще прошлогодней: 16,7 процента против 15,5 процента в 2019-м. Если сахара достаточно, почему он дорожает? Как отмечают эксперты, в последние два года из-за отличного урожая продукцию продавали даже по заниженной цене, чтобы избежать затоваривания на складах. И теперь заводы возвращаются к рыночному балансу. "Если в конце августа на экспорт мы продавали сахар марки ТС2 по цене 29 тысяч рублей за тонну без НДС, то сейчас — 40 тысяч, и до конца года рост продолжится. Свою лепту внесли агенты — посредники, в цепочке на одной сделке их может быть трое, и каждый добавляет 500-1000 рублей на тонне", — описывает положение на экспортном рынке Олег Иванков, директор логистической компании "Антарес". По его словам, к концу года следует ждать 50 тысяч за тонну. Еще один фактор — майское наводнение в Узбекистане, от которого сильно пострадали сельхозугодья. В результате экспортные поставки в Азию увеличились.Хотят заработатьВпрочем, как утверждает источник на рынке, несмотря на все это, дело, скорее, в жадности производителей: они раскрутили тему ожидаемого дефицита по максимуму. "С учетом больших запасов импорта из Белоруссии баланс на рынке закрыт. Цены не должны расти столь резко и быстро", — отметил собеседник РИА Новости. "Производители стремятся заработать на этой ситуации, — подтверждает Игнатьев. — С другой стороны, в последние пять лет в России был профицит свекольного сахара примерно на миллион тонн. То есть неурожай просто съест излишки, и спрос с предложением сойдутся". Цены в торговых сетях, конечно, поднимутся. Однако, поскольку этот продукт относится к социально значимым, за его стоимостью следит Федеральная антимонопольная служба. Значит, резких скачков не будет.Пока претензий у антимонопольщиков нет. После минимумов прошлых сезонов цены вернулись к уровню 2015-2016 годов — во многом из-за роста себестоимости, связанного с неурожаем сахарной свеклы, сообщил регулятор. "Согласно прогнозным оценкам, собранного урожая будет достаточно для производства необходимого для внутреннего потребления сахара. С учетом переходящих остатков дефицита сахара не ожидается", — отметил замруководителя ФАС Павел Заборщиков. В то же время регулятор продолжает контролировать рынок, следит за соблюдением антимонопольного законодательства и экономической обоснованностью цен.
Мало кто при этом вспоминает что в СССР колхозник получал 12 рублей в месяц а рабочий на заводе 100 поэтому в колхозах толковые люди не задерживались а в итоге этой политики с прилавков исчезли продукты и СССР прекратило свое существование потому что страна на деньги которой нельзя купить даже еду никому не нужна.
42
Сколько помню, после СССР, повышение цен на продукты никогда не было связано с 'неурожаем'. Цены всегда увеличивались с поднятием пенсии, зарплат, перед новым годом и иногда без причин по прихоти барыг.
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РИА Новости
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

Совсем не сладко: почему в России подорожал сахар

08:00 28.10.2020 (обновлено: 08:05 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Неурожай сахарной свеклы в России грозит сокращением производства. О росте оптовых цен уже заявил один из крупнейших поставщиков. Как следствие — сахар подорожает и в магазинах. Однако не все так просто с предполагаемым дефицитом. Что происходит с одним из базовых продуктов — в материале РИА Новости.

Плохой урожай

По данным Росстата, с начала года цены на сахар повысились почти в полтора раза. Из-за жары и редких дождей урожай не удался. К тому же посевы сахарной свеклы могут уменьшиться на 17 процентов, подсчитал один из крупнейших производителей "Русагро". И это приведет к дальнейшему падению предложения на рынке.
А спрос вполне стабильный. "Сахара в России потребляют 5,9 миллиона тонн в год. Прогноз на поставки в этом году — 4,8-5,1 миллиона тонн", — указывает Сергей Игнатьев, коммерческий директор "СанТрейд".
Неурожай не только угрожает дефицитом, но и повышает себестоимость, что тянет за собой сначала оптовые, а потом и розничные цены. "В третьем квартале 2020 года оптовая цена на сахар у группы "Русагро", третьего крупнейшего производителя в России, выросла на 14 процентов к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 рубля за килограмм без НДС", — говорится в отчете компании.
Однако это не единственная причина подорожания.

Большие запасы

Игроки рынка напоминают: в России рекордные запасы сахара, поскольку в предыдущие сезоны было перепроизводство. По данным Росстата, резервы по состоянию на 1 октября достигали 1,3 миллиона тонн. С учетом текущих поставок это полностью обеспечит внутренний спрос, подчеркивали в Минсельхозе.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСев семян сахарной свеклы в станице Ладожской
Сев семян сахарной свеклы в станице Ладожской - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сев семян сахарной свеклы в станице Ладожской
К тому же есть возможность изготавливать сахар из импортного — белорусского — сырья. И несмотря на плохой урожай, сахарная свекла в России оказалась слаще прошлогодней: 16,7 процента против 15,5 процента в 2019-м.
Если сахара достаточно, почему он дорожает? Как отмечают эксперты, в последние два года из-за отличного урожая продукцию продавали даже по заниженной цене, чтобы избежать затоваривания на складах. И теперь заводы возвращаются к рыночному балансу.
"Если в конце августа на экспорт мы продавали сахар марки ТС2 по цене 29 тысяч рублей за тонну без НДС, то сейчас — 40 тысяч, и до конца года рост продолжится. Свою лепту внесли агенты — посредники, в цепочке на одной сделке их может быть трое, и каждый добавляет 500-1000 рублей на тонне", — описывает положение на экспортном рынке Олег Иванков, директор логистической компании "Антарес". По его словам, к концу года следует ждать 50 тысяч за тонну.
Еще один фактор — майское наводнение в Узбекистане, от которого сильно пострадали сельхозугодья. В результате экспортные поставки в Азию увеличились.

Хотят заработать

Впрочем, как утверждает источник на рынке, несмотря на все это, дело, скорее, в жадности производителей: они раскрутили тему ожидаемого дефицита по максимуму. "С учетом больших запасов импорта из Белоруссии баланс на рынке закрыт. Цены не должны расти столь резко и быстро", — отметил собеседник РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатель в гипермаркете "Глобус" в Москве
Покупатель в гипермаркете Глобус в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Покупатель в гипермаркете "Глобус" в Москве
"Производители стремятся заработать на этой ситуации, — подтверждает Игнатьев. — С другой стороны, в последние пять лет в России был профицит свекольного сахара примерно на миллион тонн. То есть неурожай просто съест излишки, и спрос с предложением сойдутся".
Цены в торговых сетях, конечно, поднимутся. Однако, поскольку этот продукт относится к социально значимым, за его стоимостью следит Федеральная антимонопольная служба. Значит, резких скачков не будет.
Пока претензий у антимонопольщиков нет. После минимумов прошлых сезонов цены вернулись к уровню 2015-2016 годов — во многом из-за роста себестоимости, связанного с неурожаем сахарной свеклы, сообщил регулятор.
"Согласно прогнозным оценкам, собранного урожая будет достаточно для производства необходимого для внутреннего потребления сахара. С учетом переходящих остатков дефицита сахара не ожидается", — отметил замруководителя ФАС Павел Заборщиков.
В то же время регулятор продолжает контролировать рынок, следит за соблюдением антимонопольного законодательства и экономической обоснованностью цен.
 
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
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