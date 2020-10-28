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На Кубани женщина ответит в суде за аферу с финансовой пирамидой
Жительница Кубани, участвовавшая в деятельности финансовой пирамиды, обобравшей более двух тысяч граждан на 1,5 миллиарда рублей, пойдёт под суд по статьям о... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:12
2020-10-28T15:12
краснодарский край
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Жительница Кубани, участвовавшая в деятельности финансовой пирамиды, обобравшей более двух тысяч граждан на 1,5 миллиарда рублей, пойдёт под суд по статьям о мошенничестве и организованном преступном сообществе, информирует Генеральная прокуратура РФ."Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), статьей 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). По версии следствия... девять граждан создали на территории Краснодарского края организованное преступное сообщество по типу финансовой пирамиды, замаскированной под деятельность кредитно-потребительского кооператива", - говорится в сообщении.Отмечается, что злоумышленники использовали разветвленную сеть офисов в более чем 20 районах Кубани, проводили агрессивную рекламную кампанию, убеждая в успешной инвестиционной деятельности, гарантировали завышенные проценты по вкладам, а также выплату страховок в случае банкротства и ликвидации организации.По данным ведомства, обвиняемая пошла на сделку со следствием.
https://ria.ru/20201027/porcha-1581720426.html
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краснодарский край, происшествия

На Кубани женщина ответит в суде за аферу с финансовой пирамидой

15:12 28.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Жительница Кубани, участвовавшая в деятельности финансовой пирамиды, обобравшей более двух тысяч граждан на 1,5 миллиарда рублей, пойдёт под суд по статьям о мошенничестве и организованном преступном сообществе, информирует Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), статьей 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). По версии следствия... девять граждан создали на территории Краснодарского края организованное преступное сообщество по типу финансовой пирамиды, замаскированной под деятельность кредитно-потребительского кооператива", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что злоумышленники использовали разветвленную сеть офисов в более чем 20 районах Кубани, проводили агрессивную рекламную кампанию, убеждая в успешной инвестиционной деятельности, гарантировали завышенные проценты по вкладам, а также выплату страховок в случае банкротства и ликвидации организации.
"Им удалось похитить более чем у 2 тысяч граждан сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей. Противоправная деятельность организованного преступного сообщества пресечена сотрудниками правоохранительных органов", - добавляется в релизе.
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По данным ведомства, обвиняемая пошла на сделку со следствием.
"Уголовное дело вместе с представлением об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения направлено в Первомайский районный суд Краснодара", - сообщает Генпрокуратура.
 
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