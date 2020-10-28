В Белоруссии рассказали о случаях отчисления из вузов бастующих студентов

<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Случаи отчисления из белорусских вузов студентов, принимавших участие в несанкционированных акциях протеста, носят единичный характер, большинство из них продолжают учебный процесс, заявила РИА Новости пресс-секретарь министерства образования республики Людмила Высоцкая.Накануне в ходе совещания президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что участвующие в несанкционированных протестах студенты должны быть отчислены из вузов, и поручил их отправить "кого в армию, а кого на улицу".Пресс-секретарь белорусского минобразования подчеркнула, что "студентов, которые выступают на митингах и срывают учебный процесс, абсолютные единицы".Власти страны неоднократно обращали внимание на то, что среди участников несанкционированных акций протеста много молодежи и студентов. Ранее в октябре Лукашенко сменил ректоров трех вузов, которые за последние месяцы стали крупными центрами студенческой протестной активности: Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ) и Брестский государственный технический университет (БрГТУ). Выступления их учащихся часто сопровождались задержаниями со стороны силовиков.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Случаи отчисления из белорусских вузов студентов, принимавших участие в несанкционированных акциях протеста, носят единичный характер, большинство из них продолжают учебный процесс, заявила РИА Новости пресс-секретарь министерства образования республики Людмила Высоцкая.
Накануне в ходе совещания президент БелоруссииАлександр Лукашенко заявил, что участвующие в несанкционированных протестах студенты должны быть отчислены из вузов, и поручил их отправить "кого в армию, а кого на улицу".
"Безусловно, такие отчисления носят единичный характер. Основная масса студентов занимаются", - сказала Высоцкая. При этом она отметила, что у министерства нет точных данных относительно того, сколько студентов по стране уже были отчислены после участия в таких акциях протеста.
Пресс-секретарь белорусского минобразования подчеркнула, что "студентов, которые выступают на митингах и срывают учебный процесс, абсолютные единицы".
Власти страны неоднократно обращали внимание на то, что среди участников несанкционированных акций протеста много молодежи и студентов. Ранее в октябре Лукашенко сменил ректоров трех вузов, которые за последние месяцы стали крупными центрами студенческой протестной активности: Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ) и Брестский государственный технический университет (БрГТУ). Выступления их учащихся часто сопровождались задержаниями со стороны силовиков.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
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"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
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