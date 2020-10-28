https://ria.ru/20201028/studenty-1581888869.html
В Москве усилили контроль за заболеваемостью COVID-19 среди студентов
Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по коронавирусу среди студентов вузов в Москве, сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:20
2020-10-28T11:20
2020-10-28T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская городская дума
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577430409_0:99:3464:2048_1400x0_80_0_0_5a3ae8108691865caeb0da833c5e3e7e.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> усилил контроль за соблюдением мер по коронавирусу среди студентов вузов в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, выступая на заседании Мосгордумы.Она отметила, что нарушения вузами мер по коронавирусу приводит к увеличению заболеваемости среди студентов, не все вузы соблюдают меры.Она отметила, что даже если студенты болеют не тяжело, то они несут риски для возрастных преподавателей и для своих родных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/ucheba-1581750340.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577430409_93:0:2824:2048_1400x0_80_0_0_d7d38cf436a3b2da66115e7338301c2a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская городская дума, москва, общество