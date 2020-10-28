https://ria.ru/20201028/studenty-1581888869.html

В Москве усилили контроль за заболеваемостью COVID-19 среди студентов

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по коронавирусу среди студентов вузов в Москве, сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:20

2020-10-28T11:20

2020-10-28T11:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская городская дума

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> усилил контроль за соблюдением мер по коронавирусу среди студентов вузов в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, выступая на заседании Мосгордумы.Она отметила, что нарушения вузами мер по коронавирусу приводит к увеличению заболеваемости среди студентов, не все вузы соблюдают меры.Она отметила, что даже если студенты болеют не тяжело, то они несут риски для возрастных преподавателей и для своих родных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/ucheba-1581750340.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская городская дума, москва, общество