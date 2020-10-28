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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/stepanakert-1581918674.html
Карабах обвинил Баку в обстреле роддома в Степанакерте
Действующий при властях непризнанной Нагорно-Карабахской республики официальный информационный центр обвинил вооруженные силы Азербайджана в обстреле здания... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:43
2020-10-28T14:50
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Действующий при властях непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> официальный информационный центр обвинил вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в обстреле здания роддома в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
А что Ереван не доложил о обстреле ими города Азербайджана Барды 1 час назад? Где погибло 14 человек в том числе и дети? Или об этом они умалкивают?
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Призывам к войне католикоса всех армян Гарегина II удивляться не нужно, это следует воспринимать нормально, потому что такое поведение не ново для армянской церкви и общества, это их образ жизни.
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сша
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
РИА Новости
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сша, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, в мире

Карабах обвинил Баку в обстреле роддома в Степанакерте

13:43 28.10.2020 (обновлено: 14:50 28.10.2020)
 
© Фото : Armenian unified infocenterПоследствия обстрела роддома в Степанакерте
Последствия обстрела роддома в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
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ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Действующий при властях непризнанной Нагорно-Карабахской республики официальный информационный центр обвинил вооруженные силы Азербайджана в обстреле здания роддома в Степанакерте.
"Азербайджанские ВС обстреляли роддом Степанакерта. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале центра.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСШАНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанВ мире
 
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