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В США число случаев COVID-19 увеличилось на 73 тысячи

Более 73 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:45

2020-10-28T14:45

2020-10-28T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Более 73 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зарегистрировали 73 240 новых случаев заражения, скончались еще 985 человек с диагностированным коронавирусом.Днем ранее сообщалось о 66 784 новых случаях и 477 летальных исходах соответственно.Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в США COVID-19 заболели более 8,7 миллиона человек, скончались 226 728 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,4 миллиона инфицированных.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 44 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 29,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20201028/produkty-1581876921.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире