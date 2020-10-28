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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/ssha-1581933700.html
В США число случаев COVID-19 увеличилось на 73 тысячи
Более 73 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:45
2020-10-28T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Более 73 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зарегистрировали 73 240 новых случаев заражения, скончались еще 985 человек с диагностированным коронавирусом.Днем ранее сообщалось о 66 784 новых случаях и 477 летальных исходах соответственно.Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в США COVID-19 заболели более 8,7 миллиона человек, скончались 226 728 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,4 миллиона инфицированных.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 44 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 29,8 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США число случаев COVID-19 увеличилось на 73 тысячи

14:45 28.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 73 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зарегистрировали 73 240 новых случаев заражения, скончались еще 985 человек с диагностированным коронавирусом.
Днем ранее сообщалось о 66 784 новых случаях и 477 летальных исходах соответственно.
Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в США COVID-19 заболели более 8,7 миллиона человек, скончались 226 728 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,4 миллиона инфицированных.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 44 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 29,8 миллиона человек.
Яйцо - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 10:10Распространение нового коронавируса
Названы защищающие от коронавируса продукты
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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