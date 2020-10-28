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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/sputnik-v--1581896322.html
Гинцбург: болеющим COVID-19 испытателям "Спутник V" могли ввести плацебо
Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину "Спутник V", в ходе пострегистрационных исследований имеют положительный результат теста на COVID-19, но они могли... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:56
2020-10-28T12:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину "Спутник V", в ходе пострегистрационных исследований имеют положительный результат теста на COVID-19, но они могли получить плацебо, точно узнать это можно будет в ноябре после расшифровки данных - кто получил плацебо, а кто вакцину, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы уже и второй раз.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581792032.html
Очень удобно все косяки вакцины валить на плацебо. Видимо, для этого его и вводили части испытуемых. А правду мы всё равно не узнаем.
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В августе вакцина зарегистрирована, всему миру заявлено о ее эффективности, даже предложено подарить ее кое-кому, и только после этого начались ее испытания, о результатах которых станет известно в середине ноября. Какая интересная пиар-кампания. Сначала объявить о создании невиданного самолета, подарить его друзьям, а потом попробовать самим на нем взлететь...
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

Гинцбург: болеющим COVID-19 испытателям "Спутник V" могли ввести плацебо

11:56 28.10.2020 (обновлено: 12:57 28.10.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину "Спутник V", в ходе пострегистрационных исследований имеют положительный результат теста на COVID-19, но они могли получить плацебо, точно узнать это можно будет в ноябре после расшифровки данных - кто получил плацебо, а кто вакцину, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября",- сказал Гинцбург.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 17:05Распространение нового коронавируса
Вакцину "Спутник V" направили на преквалификацию в ВОЗ
Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы уже и второй раз.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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