https://ria.ru/20201028/sputnik-v--1581896322.html

Гинцбург: болеющим COVID-19 испытателям "Спутник V" могли ввести плацебо

Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину "Спутник V", в ходе пострегистрационных исследований имеют положительный результат теста на COVID-19, но они могли... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:56

2020-10-28T11:56

2020-10-28T12:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину "Спутник V", в ходе пострегистрационных исследований имеют положительный результат теста на COVID-19, но они могли получить плацебо, точно узнать это можно будет в ноябре после расшифровки данных - кто получил плацебо, а кто вакцину, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы уже и второй раз.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581792032.html

Nika W Очень удобно все косяки вакцины валить на плацебо. Видимо, для этого его и вводили части испытуемых. А правду мы всё равно не узнаем. 198

Сумрачный германский гений В августе вакцина зарегистрирована, всему миру заявлено о ее эффективности, даже предложено подарить ее кое-кому, и только после этого начались ее испытания, о результатах которых станет известно в середине ноября. Какая интересная пиар-кампания. Сначала объявить о создании невиданного самолета, подарить его друзьям, а потом попробовать самим на нем взлететь... 145

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество