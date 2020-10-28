https://ria.ru/20201028/sputnik-v--1581896322.html
Гинцбург: болеющим COVID-19 испытателям "Спутник V" могли ввести плацебо
Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину "Спутник V", в ходе пострегистрационных исследований имеют положительный результат теста на COVID-19, но они могли... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:56
2020-10-28T11:56
2020-10-28T12:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину "Спутник V", в ходе пострегистрационных исследований имеют положительный результат теста на COVID-19, но они могли получить плацебо, точно узнать это можно будет в ноябре после расшифровки данных - кто получил плацебо, а кто вакцину, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы уже и второй раз.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581792032.html
Nika W
Очень удобно все косяки вакцины валить на плацебо. Видимо, для этого его и вводили части испытуемых. А правду мы всё равно не узнаем.
198
Сумрачный германский гений
В августе вакцина зарегистрирована, всему миру заявлено о ее эффективности, даже предложено подарить ее кое-кому, и только после этого начались ее испытания, о результатах которых станет известно в середине ноября. Какая интересная пиар-кампания. Сначала объявить о создании невиданного самолета, подарить его друзьям, а потом попробовать самим на нем взлететь...
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество