https://ria.ru/20201028/spad-1581936081.html

Мировой экономике предрекли сильнейший спад за 80 лет

Счетная палата России предупредила о возможности сильного спада в мировой экономике. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства прогнозе развития... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:54

2020-10-28T14:54

2020-10-28T16:01

россия

fitch

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счетная палата рф

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экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата России</a> предупредила о возможности сильного спада в мировой экономике. Об этом говорится в опубликованном на <a href="https://ach.gov.ru/upload/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%202020-2023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства прогнозе развития российской экономики на 2020-2023 годы. Эксперты напомнили, что перспективы глобальной экономики остаются неопределенными из-за завершения многих стимулирующих программ во втором полугодии 2020 года и распространения коронавирусной инфекции. Они также отметили, что Организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд и рейтинговое агентство <a href="https://ria.ru/organization_Fitch/" target="_blank">Fitch</a> уже пересмотрели свои прогнозы развития экономики в сторону ухудшения. По их оценкам, мировой ВВП может просесть на 4,9-6%. Этот документ — первый собственный прогноз Счетной палаты о перспективах российской экономики на ближайшие три года. Эксперты описали два варианта развития событий: базовый, относительно благоприятный, и консервативный — "шоковый" сценарий.

https://ria.ru/20200929/mir-1577953823.html

https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579815624.html

Игорь Земский Спад предрекли не мировой экономике, а только российской. Весь мир продолжит прогрессивное развитие, а страна-вакциноколонка будет оставлена в музее термоядерного оружия. Так вижу. 21

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, fitch, мвф, счетная палата рф, в мире, экономика