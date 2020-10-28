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Мировой экономике предрекли сильнейший спад за 80 лет
Счетная палата России предупредила о возможности сильного спада в мировой экономике. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства прогнозе развития... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:54
2020-10-28T16:01
россия
fitch
мвф
счетная палата рф
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата России</a> предупредила о возможности сильного спада в мировой экономике. Об этом говорится в опубликованном на <a href="https://ach.gov.ru/upload/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%202020-2023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства прогнозе развития российской экономики на 2020-2023 годы. Эксперты напомнили, что перспективы глобальной экономики остаются неопределенными из-за завершения многих стимулирующих программ во втором полугодии 2020 года и распространения коронавирусной инфекции. Они также отметили, что Организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд и рейтинговое агентство <a href="https://ria.ru/organization_Fitch/" target="_blank">Fitch</a> уже пересмотрели свои прогнозы развития экономики в сторону ухудшения. По их оценкам, мировой ВВП может просесть на 4,9-6%. Этот документ — первый собственный прогноз Счетной палаты о перспективах российской экономики на ближайшие три года. Эксперты описали два варианта развития событий: базовый, относительно благоприятный, и консервативный — "шоковый" сценарий.
https://ria.ru/20200929/mir-1577953823.html
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579815624.html
Спад предрекли не мировой экономике, а только российской. Весь мир продолжит прогрессивное развитие, а страна-вакциноколонка будет оставлена в музее термоядерного оружия. Так вижу.
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россия
РИА Новости
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россия, fitch, мвф, счетная палата рф, в мире, экономика

Мировой экономике предрекли сильнейший спад за 80 лет

14:54 28.10.2020 (обновлено: 16:01 28.10.2020)
 
© AP Photo / Richard DrewТрейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© AP Photo / Richard Drew
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Счетная палата России предупредила о возможности сильного спада в мировой экономике. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства прогнозе развития российской экономики на 2020-2023 годы.
Эксперты напомнили, что перспективы глобальной экономики остаются неопределенными из-за завершения многих стимулирующих программ во втором полугодии 2020 года и распространения коронавирусной инфекции.
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Они также отметили, что Организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд и рейтинговое агентство Fitch уже пересмотрели свои прогнозы развития экономики в сторону ухудшения. По их оценкам, мировой ВВП может просесть на 4,9-6%.

"Таким образом, мировая экономика окажется в глубочайшей рецессии за последние 80 лет", — отмечается в документе.

Этот документ — первый собственный прогноз Счетной палаты о перспективах российской экономики на ближайшие три года. Эксперты описали два варианта развития событий: базовый, относительно благоприятный, и консервативный — "шоковый" сценарий.
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РоссияFitchМВФСчетная палата РФВ миреЭкономика
 
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