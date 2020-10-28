https://ria.ru/20201028/sled-1581999767.html

В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии

Испанский судья, давший разрешение на обыски и задержания в Каталонии в рамках расследования по делу о незаконном референдуме о независимости в 2017 году,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:38

2020-10-28T21:38

2020-10-28T23:56

каталония

джулиан ассанж

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в мире

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<strong>МАДРИД, 28 окт — РИА Новости.</strong> Испанский судья, давший разрешение на обыски и задержания в Каталонии в рамках расследования по делу о незаконном референдуме о независимости в 2017 году, обнаружил в нем "российский след", следует из ордера на обыски, который есть в распоряжении РИА Новости.В среду в Барселоне и Жироне (<a href="http://ria.ru/location_Katalonija/" target="_blank" data-auto="true">Каталония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a>) прошла широкомасштабная операция, в ходе которой задержали 21 человека, в основном предпринимателей и политиков, связанных с движением за независимость региона. Их обвиняют в хищениях и отмывании денег, а также в злоупотреблении служебным положением. Следствие полагает, что эти люди причастны к незаконному финансированию движения за независимость, в частности пребывания бывшего главы женералитета <a href="http://ria.ru/person_Karles_Puchdemon/" target="_blank" data-auto="true">Карлеса Пучдемона</a> в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a>.Судья Хоакин Агирре Лопес со ссылкой на записи телефонных разговоров подозреваемых утверждает, что существовала некая группа россиян, которые готовы были оказать поддержку движению за независимость и якобы в октябре 2017 года они предложили занимавшему в то время должность главы женералитета Карлесу Пучдемону "рассчитывать на десять тысяч солдат и оплатить весь каталонский долг"."Группа русских хотела превратить Каталонию в такую страну, как Швейцария", — говорится в документе.Переговоры якобы велись через каталонского политика Виктора Террадельяса, а сама "группа из России", по версии судьи, "была создана во времена Горбачева"."То есть осенью 2017 года Россия предложила поддержку Карлесу Пучдемону, если бы он объявил независимость, в том числе направить в Каталонию десять тысяч солдат. Если бы он согласился, возможно, события были бы трагическими и обернулись бы вооруженным конфликтом в стране с человеческими жертвами", — указано в документе.В ордере также говорится о "стратегии дезинформации и дестабилизации, в которой участвовало "правительство Кремля", как части общего дискурса о Европейском союзе на грани развала, основного послания средств массовой информации, подконтрольных Кремлю, — Russia Today и Sputnik".В нем также упоминается главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которую судья называет "издателем <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHdvard_Snouden/" target="_blank" data-auto="true">Эдварда Сноудена</a>", начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, а также политолог Сергей Марков, с которым встречался Террадельяс.МИД России еще в 2017 году официально заявлял, что, руководствуясь основополагающими принципами международного права, Москва рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании. В документе выражалась надежда на урегулирование ситуации "через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании". Верховный суд Испании в октябре прошлого года вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек признали виновными в мятеже, они получили сроки от девяти до 13 лет заключения. Троих суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.После этого член Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест Карлеса Пучдемона, которого обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.Сейчас Пучдемон скрывается в Бельгии.

https://ria.ru/20200208/1564429404.html

https://ria.ru/20200720/1574604624.html

https://ria.ru/20200305/1568202366.html

Fed BI У меня нет оснований не верить этому судье. 79

Max Giz Каталония - наш! :))) 54

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каталония

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каталония, джулиан ассанж, маргарита симоньян, испания, в мире