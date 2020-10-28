https://ria.ru/20201028/skorye-1581919104.html

В омском минздраве назначили нового замминистра после скандала со скорыми

Новый замминистра назначен в Омской области после скандала, на него возлагается особая ответственность с учетом эпидемиологической ситуации, сообщили в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:44

2020-10-28T13:44

2020-10-28T14:58

александр бурков

омская область

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Новый замминистра назначен в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> после скандала, на него возлагается особая ответственность с учетом эпидемиологической ситуации, сообщили в облправительстве в среду.Ранее губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> отстранил от работы заместителя министра здравоохранения региона Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению. Это произошло после того, как две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию Минздрава в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> - в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказывались принимать из-за нехватки мест.Новый замминистра Александр Ахрамович будет курировать вопросы организации и оказания взрослому населению региона медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь, отмечают в правительстве. При этом не уточняется, уволена ли отстранённая от должности Анастасия Малова, которую в этом году назначила новый министр здравоохранения Ирина Солдатова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/omsk-1581875651.html

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омская область

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бурков, омская область, омск, происшествия