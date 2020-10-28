В омском минздраве назначили нового замминистра после скандала со скорыми
13:44 28.10.2020 (обновлено: 14:58 28.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у входа в один из смотровых боксов приемного отделения во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ
ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Новый замминистра назначен в Омской области после скандала, на него возлагается особая ответственность с учетом эпидемиологической ситуации, сообщили в облправительстве в среду.
Ранее губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от работы заместителя министра здравоохранения региона Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению. Это произошло после того, как две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию Минздрава в Омске - в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказывались принимать из-за нехватки мест.
"С 29 октября к исполнению полномочий в должности заместителя министра здравоохранения приступает Александр Ахрамович. По решению Губернатора Александра Буркова усилен состав руководства социально значимого ведомства...С учетом напряжённой санитарно-эпидемиологической ситуации на этот блок работы возлагается особая ответственность. Решение о кадровом назначении поддержано сегодня на заседании регионального кабинета министров", - говорится в сообщении облправительства.
Новый замминистра Александр Ахрамович будет курировать вопросы организации и оказания взрослому населению региона медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь, отмечают в правительстве. При этом не уточняется, уволена ли отстранённая от должности Анастасия Малова, которую в этом году назначила новый министр здравоохранения Ирина Солдатова.
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