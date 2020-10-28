Омский губернатор поручил установить ответственных за инцидент со скорыми
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал в течение дня установить ответственных за ситуацию, из-за которой пациенты провели в скорой помощи 12 часов, сообщили в пресс-службе правительства.
В Омске машина скорой помощи с 11:00 вторника возила 80-летнюю пациентку в тяжелом состоянии от больницы к больнице из-за нехватки мест. В итоге в 22:00 машина скорой помощи привезла пациентку к зданию Минздрава, чтобы добиться её госпитализации. Затем к зданию подъехала вторая машина скорой помощи с еще одним тяжелым пациентом. На место прибыла полиция. Вскоре подъехала третья машина без пациентов. Через некоторое время пациентов госпитализировали в БСМП№2 Омска. Оперативный комментарий по ситуации в минздраве региона и в УМВД по Омской области предоставить не смогли. После полуночи ситуацию прокомментировал оперштаб, заявив, что в Минздраве Омской области по этой ситуации проводится служебная проверка. Свою проверку начал и Росздравнадзор. Утром в среду Минздрав сообщил, что пациенты живы и получают лечение.
Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал в течение дня 28 октября установить ответственных за ситуацию.
"ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава. В режиме видеосвязи я получил информацию по инциденту от всех ответственных лиц и дал поручение курирующему зампреду правительства установить персональную ответственность за случившееся", - цитирует пресс-служба правительства Омской области губернатора.
По словам главы региона, итоги проверки "должны быть сегодня, чтобы вчерашний эпизод не повторился".
Количество коек для больных коронавирусом в Омской области насчитывается более 2300. По данным местных СМИ, число вызовов "скорой" в Омске выросло в последнее время в три раза. Бригады "скорых" снова стали простаивать в очередях на компьютерную томографию.
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