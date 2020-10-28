https://ria.ru/20201028/skorye-1581870993.html

Омский губернатор поручил установить ответственных за инцидент со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал в течение дня установить ответственных за ситуацию, из-за которой пациенты провели в скорой помощи 12... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:16

2020-10-28T09:16

2020-10-28T09:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

александр бурков

омская область

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> потребовал в течение дня установить ответственных за ситуацию, из-за которой пациенты провели в скорой помощи 12 часов, сообщили в пресс-службе правительства.В <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> машина скорой помощи с 11:00 вторника возила 80-летнюю пациентку в тяжелом состоянии от больницы к больнице из-за нехватки мест. В итоге в 22:00 машина скорой помощи привезла пациентку к зданию Минздрава, чтобы добиться её госпитализации. Затем к зданию подъехала вторая машина скорой помощи с еще одним тяжелым пациентом. На место прибыла полиция. Вскоре подъехала третья машина без пациентов. Через некоторое время пациентов госпитализировали в БСМП№2 Омска. Оперативный комментарий по ситуации в минздраве региона и в УМВД по Омской области предоставить не смогли. После полуночи ситуацию прокомментировал оперштаб, заявив, что в Минздраве Омской области по этой ситуации проводится служебная проверка. Свою проверку начал и <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a>. Утром в среду Минздрав сообщил, что пациенты живы и получают лечение.Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал в течение дня 28 октября установить ответственных за ситуацию.По словам главы региона, итоги проверки "должны быть сегодня, чтобы вчерашний эпизод не повторился".Количество коек для больных коронавирусом в Омской области насчитывается более 2300. По данным местных СМИ, число вызовов "скорой" в Омске выросло в последнее время в три раза. Бригады "скорых" снова стали простаивать в очередях на компьютерную томографию.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201028/murashko-1581869842.html

https://ria.ru/20201002/bolnitsa-1578096762.html

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омская область

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), александр бурков, омская область, омск, происшествия