https://ria.ru/20201028/simptomy-1581963688.html

Названы симптомы "продолжительного" COVID-19

Ученые из Королевского колледжа Лондона выявили основные признаки которые могут свидетельствовать о высоком риске продолжительного течения COVID-19. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:17

2020-10-28T17:17

2020-10-28T17:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

швеция

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Ученые из Королевского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> выявили основные признаки которые могут свидетельствовать о высоком риске продолжительного течения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>.Препринт исследования опубликован на портале <a href="https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.19.20214494v1" target="_blank" rel="nofollow noopener">medrxiv</a>. Как отмечается в статье, некоторые пациенты с COVID-19 болеют неделями или месяцами. По их словам, подобные случаи трудно изучать, так как не всем больным правильно поставили диагноз из-за нетипичных симптомов или проблем с анализами.Ученые обследовали более четырех тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>, Британии и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и просили их записывать симптомы в приложение. У 558 человек признаки COVID-19 наблюдались на протяжении четырех недель — это порог, который ученые отмечают как случай "продолжительного COVID-19". При этом у 189 человек симптомы не уходили и в течение восьми недель, а еще 95 человек сообщили, что даже спустя три месяца полностью не выздоровели. Исследование показало, что люди, у которых в первую неделю болезни отмечалось свыше пяти симптомов, имели более высокую вероятность развития "продолжительного COVID-19". Кроме того, ученые перечислили паттерны, которые, скорее всего, указывают на это течение COVID-19: усталость, головная боль, а также одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния. О болях в мышцах сообщили и пациенты, обследованные профессором Университета Индианы Натали Ламберт. В беседе с <a href="https://www.businessinsider.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Business Insider</a> она в рассказала, что из 1500 людей с "продолжительным коронавирусом" две трети жаловались на боли в мышцах и теле. Столько же говорили о проблемах с дыханием, а около 58 процентов отмечали такой симптом, как головная боль.Кроме того, порядка 22 процентов участников старше 70 лет упоминали о долгосрочных симптомах, а в категории людей от 18 до 49 лет на них жаловались десять процентов. Также риску "продолжительного COVID-19" оказались подвержены пациенты с высоким индексом массы тела.Как заявила старший автор исследования Клэр Стивенс, важно использовать знания, полученные во время первой волны коронавируса, а проведенное исследование, по ее мнению, поможет в проработке стратегий профилактики или лечения "продолжительного коронавирусного заболевания".

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, швеция, лондон, сша, в мире