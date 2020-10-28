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https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
У больных коронавирусом могут проявиться не только распространенные симптомы, вроде высокой температуры и потери обоняния. О некоторых редких проявлениях... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T04:10
2020-10-28T04:10
распространение нового коронавируса
сергей ланг
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. У больных коронавирусом могут проявиться не только распространенные симптомы, вроде высокой температуры и потери обоняния. О некоторых редких проявлениях COVID-19 рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201028/simptomy-1581772738.html" target="_blank">радио Sputnik</a> психолог <a href="http://ria.ru/person_sergey-lang/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ланг</a>, у которого переболела вся семья.Высокая температура, потеря обоняния, кашель и усталость – это самые распространенные, но не единственные симптомы коронавируса. Ланг и его семья столкнулись еще и с тем, что во время болезни невозможно было спокойно спать.Полностью после болезни семья еще не оправилась, дают о себе знать последствия коронавируса. Некоторые из них встречаются очень редко. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
Зашибись классно мясо есть не может. Здоровее станет чем была до болезни. В остальном понятно что им короновирус долбанул по мозгам. У бабы симптомы паранойи сильней, что и следовало ожидать. А в общем муж и жена одна сатана
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сергей ланг, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса

04:10 28.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. У больных коронавирусом могут проявиться не только распространенные симптомы, вроде высокой температуры и потери обоняния. О некоторых редких проявлениях COVID-19 рассказал в интервью радио Sputnik психолог Сергей Ланг, у которого переболела вся семья.
Высокая температура, потеря обоняния, кашель и усталость – это самые распространенные, но не единственные симптомы коронавируса. Ланг и его семья столкнулись еще и с тем, что во время болезни невозможно было спокойно спать.
"Возникли проблемы с давлением, все время была головная боль, которая не отпускает, и температура. Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи. Все время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает. Такие симптомы были у моей жены. У меня все было чуть легче, а у нее протекало в тяжелой форме", – заявил собеседник радио.
Полностью после болезни семья еще не оправилась, дают о себе знать последствия коронавируса. Некоторые из них встречаются очень редко.
"После коронавируса, когда уже прошло 3-4 месяца после болезни, здоровье стало не таким, как раньше. Постоянно мучает головная боль. У жены изменились вкусовые ощущения. Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной. Сейчас есть форумы тех, кто переболел коронавирусом, там этот симптом описан, но он достаточно редкий. У редких переболевших возникает искажение запахов", – заключил Ланг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей ЛангКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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