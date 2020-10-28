https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса

У больных коронавирусом могут проявиться не только распространенные симптомы, вроде высокой температуры и потери обоняния. О некоторых редких проявлениях... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T04:10

2020-10-28T04:10

2020-10-28T04:10

распространение нового коронавируса

сергей ланг

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. У больных коронавирусом могут проявиться не только распространенные симптомы, вроде высокой температуры и потери обоняния. О некоторых редких проявлениях COVID-19 рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201028/simptomy-1581772738.html" target="_blank">радио Sputnik</a> психолог <a href="http://ria.ru/person_sergey-lang/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ланг</a>, у которого переболела вся семья.Высокая температура, потеря обоняния, кашель и усталость – это самые распространенные, но не единственные симптомы коронавируса. Ланг и его семья столкнулись еще и с тем, что во время болезни невозможно было спокойно спать.Полностью после болезни семья еще не оправилась, дают о себе знать последствия коронавируса. Некоторые из них встречаются очень редко. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

Андрей Шлапаков Зашибись классно мясо есть не может. Здоровее станет чем была до болезни. В остальном понятно что им короновирус долбанул по мозгам. У бабы симптомы паранойи сильней, что и следовало ожидать. А в общем муж и жена одна сатана 42

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ланг, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество