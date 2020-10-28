https://ria.ru/20201028/shtraf-1581885128.html

Роспотребнадзор оценил эффективность штрафов в качестве мер по COVID-19

В Москве с мая выписано штрафов нарушителям мер по коронавирусу на сумму около 29 миллионов рублей, 98 объектов опечатаны, сообщила глава столичного... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:59

2020-10-28T10:59

2020-10-28T10:59

распространение нового коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579771290_0:91:3072:1818_1400x0_80_0_0_1b5566a063bd1506d314d7922b206164.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> В Москве с мая выписано штрафов нарушителям мер по коронавирусу на сумму около 29 миллионов рублей, 98 объектов опечатаны, сообщила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева, выступая на заседании Мосгордумы.Она подчеркнула, что проверки будут продолжены.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

2

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество