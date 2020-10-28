https://ria.ru/20201028/shtraf-1581885128.html
Роспотребнадзор оценил эффективность штрафов в качестве мер по COVID-19
В Москве с мая выписано штрафов нарушителям мер по коронавирусу на сумму около 29 миллионов рублей, 98 объектов опечатаны, сообщила глава столичного... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:59
2020-10-28T10:59
2020-10-28T10:59
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> В Москве с мая выписано штрафов нарушителям мер по коронавирусу на сумму около 29 миллионов рублей, 98 объектов опечатаны, сообщила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева, выступая на заседании Мосгордумы.Она подчеркнула, что проверки будут продолжены.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество