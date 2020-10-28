https://ria.ru/20201028/shtat-1581955714.html

Банк "Открытие" увеличит штат ИТ-разработчиков на 1000 человек

Банк "Открытие" увеличит долю внутренней программной разработки по фронтальным ИТ-системам до 70% к концу 2021 года, а по остальным системам - до 60% в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:41

2020-10-28T16:41

2020-10-28T16:41

открытие (банк)

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Банк "Открытие"</a> увеличит долю внутренней программной разработки по фронтальным ИТ-системам до 70% к концу 2021 года, а по остальным системам - до 60% в 2022-2023 годах, сообщил член правления, руководитель ИТ-блока банка Сергей Русанов.По его словам, в рамках стратегии развития удобных цифровых клиентских сервисов, которые позволят повысить доходность бизнеса, банк готовится радикально изменить подход к ИТ-развитию с целью повышения его гибкости и производительности. Для этого уже начато создание высокоскоростной динамической модели работы и масштабирование ее на все change-функции банка к 2023 году."Непрерывная поставка функционала цифровых банковских продуктов и сервисов в каналы их дистрибуции потребует преимущественно собственных ресурсов разработки, развития новых компетенций, перестройки бизнес-блоков в трайбы, изменения системы мотивации ИТ-персонала. Мы планируем привлечь в ближайшие два года около 1000 ИТ-специалистов в компанию и развивать собственные цифровые таланты. При этом доля внутренней разработки вырастет в два раза", — привели в пресс-службе банка слова Русанова.По его мнению, преимущества собственной разработки перед заказной состоят, в первую очередь, в стоимости и гибкости, в большей вовлеченности внутренних команд в процесс создания продукта."Тем не менее, от опыта партнеров-вендоров, годами выстраивавших процессы, проверивших множество разных методов разработки и обеспечивающих быструю и качественную поставку изменений в промышленное использование, банк полностью отказываться не намерен. Внедрение коробочных и специализированных решений — их останется около 30% в общем объеме - будут по-прежнему выполнять внешние команды", — добавил Русанов.

https://ria.ru/20201001/forum-1578074238.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытие (банк), новости компаний - экономика