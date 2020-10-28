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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/shkoly-1581999907.html
В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Количество школ, ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса, увеличилось в России до 49, это 0,12% от общего количества школ в стране, следует из... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T21:39
2020-10-28T21:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Количество школ, ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса, увеличилось в России до 49, это 0,12% от общего количества школ в стране, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii" target="_blank">Минпросвещения </a>"Большая перемена РФ".Во вторник сообщалось о 39 школах, ушедших на карантин."Всего в 49 школах в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,12% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,53% от общего количества, следует из данных министерства.За 28 октября ушли на карантин 13 школ, вышли с карантина три. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах

21:39 28.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДезинфекция класса школы
Дезинфекция класса школы - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Количество школ, ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса, увеличилось в России до 49, это 0,12% от общего количества школ в стране, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".
Во вторник сообщалось о 39 школах, ушедших на карантин.
"Всего в 49 школах в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,12% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,53% от общего количества, следует из данных министерства.
За 28 октября ушли на карантин 13 школ, вышли с карантина три.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
 
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