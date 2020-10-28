https://ria.ru/20201028/shkoly-1581999907.html

В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах

Количество школ, ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса, увеличилось в России до 49, это 0,12% от общего количества школ в стране, следует из... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:39

2020-10-28T21:39

2020-10-28T21:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Количество школ, ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса, увеличилось в России до 49, это 0,12% от общего количества школ в стране, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii" target="_blank">Минпросвещения </a>"Большая перемена РФ".Во вторник сообщалось о 39 школах, ушедших на карантин."Всего в 49 школах в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,12% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,53% от общего количества, следует из данных министерства.За 28 октября ушли на карантин 13 школ, вышли с карантина три. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество