https://ria.ru/20201028/sendler-1581786459.html

СМИ: Адам Сэндлер сыграет астронавта в новом фильме режиссера "Чернобыля"

СМИ узнали, Адам Сэндлер сыграет астронавта в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix, основанном на научно-фантастическом романе Ярослава Калфаржа... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T01:42

2020-10-28T01:42

2020-10-28T01:48

культура

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netflix

адам сэндлер

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>СМИ узнали, Адам Сэндлер сыграет астронавта в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix, основанном на научно-фантастическом романе Ярослава Калфаржа "Космонавт из Богемии" (Spaceman of Bohemia), <u><a href="https://www.empireonline.com/movies/news/adam-sandler-spaceman-bohemia/">сообщает</a></u> Empire. По информации издания, режиссером картины выбрали Юхана Ренка, который создал сериал "Чернобыль". Сценарий подготовит Колби Дей.В центре сюжета окажется астронавт (Сэндлер), который отправляется на край галактики, чтобы собрать загадочную космическую пыль. Вскоре главный герой обнаруживает, что его земная жизнь разваливается на части. Единственный, кто может помочь ему, голос древнего существа, затаившегося на корабле. Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.

https://ria.ru/20201022/longoriya-1580813081.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, адам сэндлер