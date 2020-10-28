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https://ria.ru/20201028/sendler-1581786459.html
СМИ: Адам Сэндлер сыграет астронавта в новом фильме режиссера "Чернобыля"
СМИ узнали, Адам Сэндлер сыграет астронавта в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix, основанном на научно-фантастическом романе Ярослава Калфаржа... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T01:42
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культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
адам сэндлер
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>СМИ узнали, Адам Сэндлер сыграет астронавта в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix, основанном на научно-фантастическом романе Ярослава Калфаржа "Космонавт из Богемии" (Spaceman of Bohemia), <u><a href="https://www.empireonline.com/movies/news/adam-sandler-spaceman-bohemia/">сообщает</a></u> Empire. По информации издания, режиссером картины выбрали Юхана Ренка, который создал сериал "Чернобыль". Сценарий подготовит Колби Дей.В центре сюжета окажется астронавт (Сэндлер), который отправляется на край галактики, чтобы собрать загадочную космическую пыль. Вскоре главный герой обнаруживает, что его земная жизнь разваливается на части. Единственный, кто может помочь ему, голос древнего существа, затаившегося на корабле. Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, адам сэндлер

СМИ: Адам Сэндлер сыграет астронавта в новом фильме режиссера "Чернобыля"

01:42 28.10.2020 (обновлено: 01:48 28.10.2020)
 
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАктер Адам Сэндлер с поклонниками
Актер Адам Сэндлер с поклонниками - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. СМИ узнали, Адам Сэндлер сыграет астронавта в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix, основанном на научно-фантастическом романе Ярослава Калфаржа "Космонавт из Богемии" (Spaceman of Bohemia), сообщает Empire.
По информации издания, режиссером картины выбрали Юхана Ренка, который создал сериал "Чернобыль". Сценарий подготовит Колби Дей.

"Пока мы готовимся к съемкам, я очень рад, что нашел идеального героя в лице Адама, — приводят слова Ренка. — Очень взволнован и жду, чтобы отправиться в наше невероятное путешествие".

В центре сюжета окажется астронавт (Сэндлер), который отправляется на край галактики, чтобы собрать загадочную космическую пыль. Вскоре главный герой обнаруживает, что его земная жизнь разваливается на части. Единственный, кто может помочь ему, голос древнего существа, затаившегося на корабле.
Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.
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