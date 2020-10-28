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https://ria.ru/20201028/sboi-1581926721.html
Голикова назвала регионы с проблемами в системе здравоохранения
Проблемы и сбои в системе здравоохранения были зафиксированы в Курганской и Омской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:15
2020-10-28T14:37
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
омская область
курганская область
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Проблемы и сбои в системе здравоохранения были зафиксированы в Курганской и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской областях</a>, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> в свою очередь отметил, что территории, где "ситуация складывается тревожно", ему известны."Займитесь ими отдельно и целевым образом", - распорядился президент, обращаясь к Голиковой.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Т.е., если в других регионах медики не догадались привезти больных к зданию министерства, то там все ок?! Как вы далеки от реальности, как будто с другой планеты или притворяетесь? Чтоб вас так лечили как вы народ!!!
13
"Голикова назвала регионы с проблемами в системе здравоохранения" - В системе здравоохранении проблема одна - это Голикова, Скворцова и Медведев, которые "оптимизировали" это самое здравоохранение.
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5
омская область
курганская область
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владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, омская область, курганская область, общество

Голикова назвала регионы с проблемами в системе здравоохранения

14:15 28.10.2020 (обновлено: 14:37 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Проблемы и сбои в системе здравоохранения были зафиксированы в Курганской и Омской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Что касается бригад, которые мы направляем в регионы... Буквально вчера и сегодня это Курганская и Омская области, мы видим проблемы там с оказанием медицинской помощи и со сбоями в работе системы, поэтому мы продолжим эту работу", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
Путин в свою очередь отметил, что территории, где "ситуация складывается тревожно", ему известны.
"Займитесь ими отдельно и целевым образом", - распорядился президент, обращаясь к Голиковой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОмская областьКурганская областьОбщество
 
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