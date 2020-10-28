https://ria.ru/20201028/sboi-1581926721.html
Голикова назвала регионы с проблемами в системе здравоохранения
Проблемы и сбои в системе здравоохранения были зафиксированы в Курганской и Омской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:15
2020-10-28T14:15
2020-10-28T14:37
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
омская область
курганская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:62:3000:1750_1400x0_80_0_0_eb782356ab458b7774e1128ddcffa10d.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Проблемы и сбои в системе здравоохранения были зафиксированы в Курганской и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской областях</a>, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> в свою очередь отметил, что территории, где "ситуация складывается тревожно", ему известны."Займитесь ими отдельно и целевым образом", - распорядился президент, обращаясь к Голиковой.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
serj1679
Т.е., если в других регионах медики не догадались привезти больных к зданию министерства, то там все ок?! Как вы далеки от реальности, как будто с другой планеты или притворяетесь? Чтоб вас так лечили как вы народ!!!
13
Александр Нелиберда
"Голикова назвала регионы с проблемами в системе здравоохранения" - В системе здравоохранении проблема одна - это Голикова, Скворцова и Медведев, которые "оптимизировали" это самое здравоохранение.
13
5
омская область
курганская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_165:0:2848:2012_1400x0_80_0_0_a48cc569f816d1bbdefbbb49163fede5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, омская область, курганская область, общество