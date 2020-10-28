https://ria.ru/20201028/sboi-1581926721.html

Голикова назвала регионы с проблемами в системе здравоохранения

Проблемы и сбои в системе здравоохранения были зафиксированы в Курганской и Омской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:15

2020-10-28T14:15

2020-10-28T14:37

владимир путин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

омская область

курганская область

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Проблемы и сбои в системе здравоохранения были зафиксированы в Курганской и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской областях</a>, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> в свою очередь отметил, что территории, где "ситуация складывается тревожно", ему известны."Займитесь ими отдельно и целевым образом", - распорядился президент, обращаясь к Голиковой.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

serj1679 Т.е., если в других регионах медики не догадались привезти больных к зданию министерства, то там все ок?! Как вы далеки от реальности, как будто с другой планеты или притворяетесь? Чтоб вас так лечили как вы народ!!! 13

Александр Нелиберда "Голикова назвала регионы с проблемами в системе здравоохранения" - В системе здравоохранении проблема одна - это Голикова, Скворцова и Медведев, которые "оптимизировали" это самое здравоохранение. 13

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омская область

курганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, омская область, курганская область, общество