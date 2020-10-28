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Ученые назвали причину массовой гибели рыбы на Сахалине
Массовая гибель сельди в протоке на юге Сахалина произошла из-за того, что рыба во время прилива "заблудилась" и попала во временное озеро, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:29
2020-10-28T13:29
сахалинская область
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Массовая гибель сельди в протоке на юге Сахалина произошла из-за того, что рыба во время прилива "заблудилась" и попала во временное озеро, сообщили РИА Новости в Сахалинском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО).Ранее жители поселка Охотское Корсаковского района стали свидетелями того, как в протоке под мостом массово всплыла сельдь. Явлением заинтересовалась прокуратура и министерство экологии <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>. Гибель сельди была зафиксирована во временном озере и протоке, соединяющей это озеро с проливом Красноармейским.По словам ученых, в расположенном рядом озере Тунайча обитает сельдь, относящаяся к озерному типу. Их нерест и зимовка проходит в озерах, а нагул – на прилегающей морской акватории.По словам специалистов НИИ, гибель сельди в рукаве протоки Красноармейской является обычным явлением и отмечается жителями Охотского осенью практически ежегодно.
https://ria.ru/20201026/sukhogruz-1581506357.html
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Кадры массовой гибели рыбы на Сахалине
Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на Сахалине, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры. Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что в селе Охотское Корсаковского района (юг Сахалина) в протоке под мостом массово всплыла сельдь. В момент обнаружения рыбаками она была ещё жива. Местные жители собирали её руками в тазы.
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сахалинская область, происшествия

Ученые назвали причину массовой гибели рыбы на Сахалине

13:29 28.10.2020
 
© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиСухогруз "Меркурий Оушен" сел на мель в Углегорском районе на западном побережье Сахалина
Сухогруз Меркурий Оушен сел на мель в Углегорском районе на западном побережье Сахалина - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт - РИА Новости. Массовая гибель сельди в протоке на юге Сахалина произошла из-за того, что рыба во время прилива "заблудилась" и попала во временное озеро, сообщили РИА Новости в Сахалинском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО).
Ранее жители поселка Охотское Корсаковского района стали свидетелями того, как в протоке под мостом массово всплыла сельдь. Явлением заинтересовалась прокуратура и министерство экологии Сахалинской области. Гибель сельди была зафиксирована во временном озере и протоке, соединяющей это озеро с проливом Красноармейским.
По словам ученых, в расположенном рядом озере Тунайча обитает сельдь, относящаяся к озерному типу. Их нерест и зимовка проходит в озерах, а нагул – на прилегающей морской акватории.
"Сельдь из озера Тунайча совершает зимовальную миграцию в конце сентября – ноябре из моря в озеро через протоку Красноармейскую. Некоторая часть сельди во время прилива ошибочно зашла в мелкое временное озеро по узкой протоке, соединяющей его с проливом Красноармейский. В отлив временное озеро значительно осушается, что и привело к гибели сельди", - сообщил представитель СахНИРО.
Сухогруз Меркурий Оушен сел на мель в Углегорском районе на Западном побережье Сахалина - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 05:45
У берегов Сахалина сел на мель сухогруз
По словам специалистов НИИ, гибель сельди в рукаве протоки Красноармейской является обычным явлением и отмечается жителями Охотского осенью практически ежегодно.
"Гибель сельди, зафиксированная местными жителями в селе Охотское 23 октября, произошла по естественным причинам. Какой-либо опасности для комплекса гидробионтов и акватории Охотского моря гибель сельди не представляет", - сообщили в институте.
Рыба сдохла, хвост облез. Кто виновен? Что происходит в водоемах России - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 13:04Прямой эфир
Рыба сдохла, хвост облез. Кто виновен? Что происходит в водоемах России
 
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Сахалинская областьПроисшествия
 
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