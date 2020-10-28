Ученые назвали причину массовой гибели рыбы на Сахалине
© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиСухогруз "Меркурий Оушен" сел на мель в Углегорском районе на западном побережье Сахалина
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт - РИА Новости. Массовая гибель сельди в протоке на юге Сахалина произошла из-за того, что рыба во время прилива "заблудилась" и попала во временное озеро, сообщили РИА Новости в Сахалинском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО).
Ранее жители поселка Охотское Корсаковского района стали свидетелями того, как в протоке под мостом массово всплыла сельдь. Явлением заинтересовалась прокуратура и министерство экологии Сахалинской области. Гибель сельди была зафиксирована во временном озере и протоке, соединяющей это озеро с проливом Красноармейским.
По словам ученых, в расположенном рядом озере Тунайча обитает сельдь, относящаяся к озерному типу. Их нерест и зимовка проходит в озерах, а нагул – на прилегающей морской акватории.
"Сельдь из озера Тунайча совершает зимовальную миграцию в конце сентября – ноябре из моря в озеро через протоку Красноармейскую. Некоторая часть сельди во время прилива ошибочно зашла в мелкое временное озеро по узкой протоке, соединяющей его с проливом Красноармейский. В отлив временное озеро значительно осушается, что и привело к гибели сельди", - сообщил представитель СахНИРО.
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По словам специалистов НИИ, гибель сельди в рукаве протоки Красноармейской является обычным явлением и отмечается жителями Охотского осенью практически ежегодно.
"Гибель сельди, зафиксированная местными жителями в селе Охотское 23 октября, произошла по естественным причинам. Какой-либо опасности для комплекса гидробионтов и акватории Охотского моря гибель сельди не представляет", - сообщили в институте.