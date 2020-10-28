https://ria.ru/20201028/ryba-1581915847.html

Ученые назвали причину массовой гибели рыбы на Сахалине

Массовая гибель сельди в протоке на юге Сахалина произошла из-за того, что рыба во время прилива "заблудилась" и попала во временное озеро, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:29

2020-10-28T13:29

2020-10-28T13:29

сахалинская область

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Массовая гибель сельди в протоке на юге Сахалина произошла из-за того, что рыба во время прилива "заблудилась" и попала во временное озеро, сообщили РИА Новости в Сахалинском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО).Ранее жители поселка Охотское Корсаковского района стали свидетелями того, как в протоке под мостом массово всплыла сельдь. Явлением заинтересовалась прокуратура и министерство экологии <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>. Гибель сельди была зафиксирована во временном озере и протоке, соединяющей это озеро с проливом Красноармейским.По словам ученых, в расположенном рядом озере Тунайча обитает сельдь, относящаяся к озерному типу. Их нерест и зимовка проходит в озерах, а нагул – на прилегающей морской акватории.По словам специалистов НИИ, гибель сельди в рукаве протоки Красноармейской является обычным явлением и отмечается жителями Охотского осенью практически ежегодно.

https://ria.ru/20201026/sukhogruz-1581506357.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/1580634404.html

сахалинская область

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Кадры массовой гибели рыбы на Сахалине Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на Сахалине, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры. Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что в селе Охотское Корсаковского района (юг Сахалина) в протоке под мостом массово всплыла сельдь. В момент обнаружения рыбаками она была ещё жива. Местные жители собирали её руками в тазы. 2020-10-28T13:29 true PT0M33S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалинская область, происшествия