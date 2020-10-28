https://ria.ru/20201028/ryazan-1581976095.html
Жизнь рязанцев зависит от качества медицинской помощи, заявил Любимов
Жизнь людей в Рязанской области зависит от того, насколько оперативно и качественно будет оказана медицинская помощь, заявил губернатор Николай Любимов на... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:18
2020-10-28T18:18
2020-10-28T19:23
рязанская область
николай любимов
здоровье - общество
рязанская область
общество
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<strong>РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Жизнь людей в <a href="https://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast" target="_blank">Рязанской области</a> зависит от того, насколько оперативно и качественно будет оказана медицинская помощь, заявил губернатор <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov" target="_blank">Николай Любимов</a> на церемонии передачи новых автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям региона.Автопарк пополнили 22 автомобиля, оснащенных для оказания экстренной помощи. Ключи от машин вручил глава региона.Губернатор отметил, что пять машин переданы Рязанской городской станции скорой помощи, которая сегодня испытывает самую серьезную нагрузку. Новые автомобили также отправятся в Чучково, Спасск, Сасово, Новомичуринск, в Старожиловский, Сараевский, Ряжский, Милославский, Клепиковский, Кадомский, Михайловский и Александро-Невский районы. Современные машины получили и областные учреждения здравоохранения.Николай Любимов поблагодарил правительство РФ за помощь в обновлении автопарка."Без поддержки федерального центра в сложившихся непростых экономических реалиях такое количество новых, современных машин нам самим было бы сложно приобрести. Несмотря на все трудности и вызовы времени, сегодня оказывается беспрецедентное внимание укреплению и развитию здравоохранения. Большие возможности для этого дают национальные проекты", - добавил губернатор и пожелал, чтобы новая техника не подводила и служила как можно дольше.
https://ria.ru/20200907/ryazan-1576900026.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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николай любимов, здоровье - общество, рязанская область, общество
РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости.
Жизнь людей в Рязанской области
зависит от того, насколько оперативно и качественно будет оказана медицинская помощь, заявил губернатор Николай Любимов
на церемонии передачи новых автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям региона.
Автопарк пополнили 22 автомобиля, оснащенных для оказания экстренной помощи. Ключи от машин вручил глава региона.
"Многие из них обладают повышенной проходимостью, что особенно пригодится в зимний период времени. Это значит, что жители самых отдаленных населенных пунктов не останутся без своевременной помощи медиков. В период пандемии важность бесперебойной работы транспортного парка особенно повышается. От того, насколько оперативно и качественно будет оказана медицинская помощь, зависит жизнь наших граждан", - сказал Любимов.
Губернатор отметил, что пять машин переданы Рязанской городской станции скорой помощи, которая сегодня испытывает самую серьезную нагрузку. Новые автомобили также отправятся в Чучково, Спасск, Сасово, Новомичуринск, в Старожиловский, Сараевский, Ряжский, Милославский, Клепиковский, Кадомский, Михайловский и Александро-Невский районы. Современные машины получили и областные учреждения здравоохранения.
Николай Любимов поблагодарил правительство РФ за помощь в обновлении автопарка.
"Без поддержки федерального центра в сложившихся непростых экономических реалиях такое количество новых, современных машин нам самим было бы сложно приобрести. Несмотря на все трудности и вызовы времени, сегодня оказывается беспрецедентное внимание укреплению и развитию здравоохранения. Большие возможности для этого дают национальные проекты", - добавил губернатор и пожелал, чтобы новая техника не подводила и служила как можно дольше.