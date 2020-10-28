https://ria.ru/20201028/rubl-1581877634.html

Счетная палата спрогнозировала укрепление рубля в 2021-2023 годах

Счетная палата РФ ожидает среднегодовой номинальный курс рубля к доллару на уровне 69,2 в 2020 году, его укрепления до 68,7 в 2021 году и до 68,4 рубля - в 2022 РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:14

2020-10-28T10:14

2020-10-28T10:14

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Счетная палата РФ ожидает среднегодовой номинальный курс рубля к доллару на уровне 69,2 в 2020 году, его укрепления до 68,7 в 2021 году и до 68,4 рубля - в 2022 и 2023 году, говорится в базовом варианте прогноза социально-экономического развития России на 2020-2023 годы, опубликованном ведомством в среду.В ведомстве ожидают, что ключевая ставка <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> останется на протяжении всего периода на уровне 4-4,25%, денежно-кредитная политика останется мягкой, а обменный курс рубля к доллару и другим валютам будет стремится к фундаментально обоснованному равновесному уровню.Минэкономразвития в своем официальном прогнозе, который заложен в основу проекта бюджета на предстоящую трехлетку, прогнозирует более слабый рубль: среднегодовой курс доллара на 2020 год ожидается в 71,2 рубля за доллар. На следующие три года прогноз министерства также отличается от ожиданий аудиторов: в 2021 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 72,4 рубля за доллар, в 2022 году - 73,1 рубля и в 2023 году - 73,8 рубля за доллар.Прогноз Счётной палаты, помимо базового, содержит второй консервативный сценарий, который предполагает более тяжелое прохождение "второй волны" пандемии коронавируса и продление карантинных ограничений до конца весны – начала лета 2021 года. Во втором сценарии Счетная палата ожидает, что среднегодовой курс доллара составит 72 рубля за доллар, в 2021 году российская валюта в среднем за год ослабнет до 72,5 рубля за доллар. При этом ожидается, что в 2022 году среднегодовой курс составит 72,1 рубля за доллар, а в 2023 году - 71,8."В этой ситуации в 2021 году вероятно краткосрочное превышение инфляцией уровня таргета за счет эффекта переноса курса рубля в цены и повышения инфляционных ожиданий, что потребует незначительного ужесточения денежной политики Банка России и повышения ключевой ставки в 2021 году до 4,5-5%. В дальнейшем, по мере возвращения инфляции к таргетируемому уровню (4%), а также сохранению медленных темпов роста российской экономики, цикл смягчения денежно-кредитной политики возобновится, и ключевая ставка опустится до 4-4,25%", - говорится в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/ekonomikka-1581708696.html

https://ria.ru/20201027/aviatransport-1581757730.html

https://ria.ru/20201025/gref-1581452187.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика