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https://ria.ru/20201028/rsmd-1581875407.html
МИД назвал реакцию Запада на предложение Путина по РСМД безответственной
Предложение президента РФ Владимира Путина по РСМД продиктовано желанием не допустить возникновения в Европе новых "ракетных кризисов", те, кто сейчас пытаются... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:51
2020-10-28T13:54
выход сша из договора о рсмд
договор о рсмд
владимир путин
москва
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Предложение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по РСМД продиктовано желанием не допустить возникновения в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> новых "ракетных кризисов", те, кто сейчас пытаются отмахнуться от этого решения, демонстрируют безответственный подход к безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Серьезность озвученных предложений требует их досконального изучения. Глубина этих предложений требует фундаментального осмысления, это отражение настроя руководства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> на то, чтобы найти путь к стабилизации военно-политической обстановки в Европе с точки зрения недопущения возникновения там новых "ракетных кризисов",- сказал Рябков.Он подчеркнул, что ставки сейчас "весьма высоки", и тот, кто "пытается проигнорировать предложения президента Путина, кто пытается от них отмахнуться", демонстрирует "весьма безответственный подход" к обеспечению европейской безопасности.Президент Путин в понедельник озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора о РСМД. В частности он заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах.Одним из первых на инициативу отреагировал официальный <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. В свою очередь <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> накануне вновь обвинил Россию в провале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Лишь <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> заявила, что ожидает от России деталей по озвученному ранее предложению. Представитель МИД страны высказал сожаление в связи с тем, что не удалось найти решение для сохранения в силе Договора о РСМД, который был "основополагающим элементом безопасности европейцев".
https://ria.ru/20201026/rsmd-1581624646.html
https://ria.ru/20200826/rakety-1576316422.html
Ребят, ну что за бред? Вам открыто плюют в лицо, а вы утираетесь и все "Партнеры, партнеры ... Давайте жить дружно..." Ну ясно же что это не работает. Меняйте тактику уже)
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Ну хотят кризиса, ну так сделайте им его.)))
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москва
европа
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выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, владимир путин, москва, европа, в мире

МИД назвал реакцию Запада на предложение Путина по РСМД безответственной

09:51 28.10.2020 (обновлено: 13:54 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДемонстрация ракеты 9М729 для военных атташе
Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина по РСМД продиктовано желанием не допустить возникновения в Европе новых "ракетных кризисов", те, кто сейчас пытаются отмахнуться от этого решения, демонстрируют безответственный подход к безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Серьезность озвученных предложений требует их досконального изучения. Глубина этих предложений требует фундаментального осмысления, это отражение настроя руководства Российской Федерации на то, чтобы найти путь к стабилизации военно-политической обстановки в Европе с точки зрения недопущения возникновения там новых "ракетных кризисов",- сказал Рябков.
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Он подчеркнул, что ставки сейчас "весьма высоки", и тот, кто "пытается проигнорировать предложения президента Путина, кто пытается от них отмахнуться", демонстрирует "весьма безответственный подход" к обеспечению европейской безопасности.

"И своей собственной безопасности, с учётом того, что первые негативистские сигналы, достаточно бездумные, мы услышали именно из Европы", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Президент Путин в понедельник озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах.
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Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. В свою очередь Лондон накануне вновь обвинил Россию в провале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Лишь Франция заявила, что ожидает от России деталей по озвученному ранее предложению. Представитель МИД страны высказал сожаление в связи с тем, что не удалось найти решение для сохранения в силе Договора о РСМД, который был "основополагающим элементом безопасности европейцев".
 
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДВладимир ПутинМоскваЕвропаВ мире
 
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