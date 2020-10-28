https://ria.ru/20201028/rsmd-1581875407.html

МИД назвал реакцию Запада на предложение Путина по РСМД безответственной

Предложение президента РФ Владимира Путина по РСМД продиктовано желанием не допустить возникновения в Европе новых "ракетных кризисов", те, кто сейчас пытаются... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:51

2020-10-28T09:51

2020-10-28T13:54

выход сша из договора о рсмд

договор о рсмд

владимир путин

москва

европа

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Предложение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по РСМД продиктовано желанием не допустить возникновения в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> новых "ракетных кризисов", те, кто сейчас пытаются отмахнуться от этого решения, демонстрируют безответственный подход к безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Серьезность озвученных предложений требует их досконального изучения. Глубина этих предложений требует фундаментального осмысления, это отражение настроя руководства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> на то, чтобы найти путь к стабилизации военно-политической обстановки в Европе с точки зрения недопущения возникновения там новых "ракетных кризисов",- сказал Рябков.Он подчеркнул, что ставки сейчас "весьма высоки", и тот, кто "пытается проигнорировать предложения президента Путина, кто пытается от них отмахнуться", демонстрирует "весьма безответственный подход" к обеспечению европейской безопасности.Президент Путин в понедельник озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора о РСМД. В частности он заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах.Одним из первых на инициативу отреагировал официальный <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. В свою очередь <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> накануне вновь обвинил Россию в провале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Лишь <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> заявила, что ожидает от России деталей по озвученному ранее предложению. Представитель МИД страны высказал сожаление в связи с тем, что не удалось найти решение для сохранения в силе Договора о РСМД, который был "основополагающим элементом безопасности европейцев".

https://ria.ru/20201026/rsmd-1581624646.html

https://ria.ru/20200826/rakety-1576316422.html

Corddamon Ребят, ну что за бред? Вам открыто плюют в лицо, а вы утираетесь и все "Партнеры, партнеры ... Давайте жить дружно..." Ну ясно же что это не работает. Меняйте тактику уже) 83

Данил Некипелов Ну хотят кризиса, ну так сделайте им его.))) 43

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москва

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, владимир путин, москва, европа, в мире