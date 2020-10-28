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В Приморье река окрасилась в ярко-зеленый цвет
Вода в реке Грязная в селе Кневичи Приморского края окрасилась в ярко-зеленый цвет из-за органического красителя, сообщила РИА Новости начальник отдела охраны... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:35
2020-10-28T12:52
чукотка
приморский край
артемовский
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Вода в реке Грязная в селе Кневичи <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> окрасилась в ярко-зеленый цвет из-за органического красителя, сообщила РИА Новости начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации <a href="http://ria.ru/location_Artemovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Артемовского</a> городского округа (АГО) Александра Мурзина.Она добавила, что 28 октября ремонтные работы проводились на теплотрассе в детском саду по улице Авиационная в Кневичах.Ранее пятна ярко-зеленой воды отмечались на поверхности Москвы-реки в районе Москворецкой набережной в центре столицы. Специалисты взяли пробы воды, выливающейся потоком из коллектора. Предполагается, что ее источник — ливневая канализация. Утром во вторник пятно нефтепродуктов появилось на Москве-реке возле Нагатинской набережной на общей площади шесть тысяч квадратных метров. Загрязнение удалось ликвидировать при помощи специальных сорбентов.Также ярко-зеленое пятно появилось в лимане на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>. Власти <a href="http://ria.ru/location_Anadyr/" target="_blank" data-auto="true">Анадыря</a> сообщали, что вода изменила цвет из-за безвредного пищевого красителя, который добавляют в магистральные системы центрального теплоснабжения для своевременного выявления утечек, а также технологического сброса окрашенного теплоносителя.
https://ria.ru/20201027/moskva-reka-1581697470.html
А почему не цветение водорослей?
19
Опять ученые опровергнут , и заявят , виновны водоросли , и так всегда ..
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чукотка
приморский край
артемовский
РИА Новости
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чукотка, приморский край, артемовский, происшествия

В Приморье река окрасилась в ярко-зеленый цвет

08:35 28.10.2020 (обновлено: 12:52 28.10.2020)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости. Вода в реке Грязная в селе Кневичи Приморского края окрасилась в ярко-зеленый цвет из-за органического красителя, сообщила РИА Новости начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александра Мурзина.

"Специалисты отдела охраны окружающей среды и природопользования АГО установили факт загрязнения водного объекта на территории Артемовского городского округа. По предварительной информации, вода в реке Грязная изменила цвет из-за реагента — красителя органического происхождения, который используют теплоснабжающие организации для окраски теплоносителя. Этот вид органического красителя, уранин, безопасен для жизни и здоровья. Тем не менее факт сброса задокументирован, материалы будут направлены в надзорные органы", — сообщила Мурзина.

Она добавила, что 28 октября ремонтные работы проводились на теплотрассе в детском саду по улице Авиационная в Кневичах.
Ранее пятна ярко-зеленой воды отмечались на поверхности Москвы-реки в районе Москворецкой набережной в центре столицы. Специалисты взяли пробы воды, выливающейся потоком из коллектора. Предполагается, что ее источник — ливневая канализация. Утром во вторник пятно нефтепродуктов появилось на Москве-реке возле Нагатинской набережной на общей площади шесть тысяч квадратных метров. Загрязнение удалось ликвидировать при помощи специальных сорбентов.
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Также ярко-зеленое пятно появилось в лимане на Чукотке. Власти Анадыря сообщали, что вода изменила цвет из-за безвредного пищевого красителя, который добавляют в магистральные системы центрального теплоснабжения для своевременного выявления утечек, а также технологического сброса окрашенного теплоносителя.
 
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ЧукоткаПриморский крайАртемовскийПроисшествия
 
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