В Приморье река окрасилась в ярко-зеленый цвет
08:35 28.10.2020 (обновлено: 12:52 28.10.2020)
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости. Вода в реке Грязная в селе Кневичи Приморского края окрасилась в ярко-зеленый цвет из-за органического красителя, сообщила РИА Новости начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александра Мурзина.
"Специалисты отдела охраны окружающей среды и природопользования АГО установили факт загрязнения водного объекта на территории Артемовского городского округа. По предварительной информации, вода в реке Грязная изменила цвет из-за реагента — красителя органического происхождения, который используют теплоснабжающие организации для окраски теплоносителя. Этот вид органического красителя, уранин, безопасен для жизни и здоровья. Тем не менее факт сброса задокументирован, материалы будут направлены в надзорные органы", — сообщила Мурзина.
Она добавила, что 28 октября ремонтные работы проводились на теплотрассе в детском саду по улице Авиационная в Кневичах.
Ранее пятна ярко-зеленой воды отмечались на поверхности Москвы-реки в районе Москворецкой набережной в центре столицы. Специалисты взяли пробы воды, выливающейся потоком из коллектора. Предполагается, что ее источник — ливневая канализация. Утром во вторник пятно нефтепродуктов появилось на Москве-реке возле Нагатинской набережной на общей площади шесть тысяч квадратных метров. Загрязнение удалось ликвидировать при помощи специальных сорбентов.
27 октября, 09:25На Москве-реке образовалась пленка из нефтепродуктов и мусора
Также ярко-зеленое пятно появилось в лимане на Чукотке. Власти Анадыря сообщали, что вода изменила цвет из-за безвредного пищевого красителя, который добавляют в магистральные системы центрального теплоснабжения для своевременного выявления утечек, а также технологического сброса окрашенного теплоносителя.