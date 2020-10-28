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В Новосибирской области девочка родила ребенка и положила его в морозилку
Следователи проводят в одном из сел под Новосибирском проверку из-за смерти младенца, которого его 14-летняя мать сразу после рождения положила в морозилку. Об... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:36
2020-10-28T16:17
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский район
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Следователи проводят в одном из сел под Новосибирском проверку из-за смерти младенца, которого его 14-летняя мать сразу после рождения положила в морозилку. Об этом сообщила РИА Новости представитель областного управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.По словам источника агентства в правоохранительных органах, девочка родила ребенка дома и положила его в морозильную камеру холодильника. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, что об инциденте стало известно от фельдшера скорой помощи. Та сообщила в полицию, что в центральную районную больницу доставили девочку, признавшуюся, что она родила ребенка и спрятала его в холодильник.В случившемся девочка призналась только фельдшеру. Сейчас она находится в больнице с большой кровопотерей, ее состояние оценивается как тяжелое. Болтенко добавила, что рассматривается вопрос о переводе девочки в областную больницу.По словам омбудсмена, к ситуации возникает много вопросов. Так, девочка находилась на профилактическом учете в ПДН за то, что гуляла по ночам, нарушала дисциплину и не посещала школу. Однако по месту жительства и в школе она характеризуется положительно, живет в полной семье. Мать утверждает, что девочка спокойная, в последнее время обычно была дома и помогала по хозяйству.
https://ria.ru/20201022/shkaf-1580940765.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/gibel-1581620147.html
Этого ребенка родила она сама потому имела право так поступить
80
8й класс, самое оно рожать.
29
8
новосибирский район
новосибирская область
РИА Новости
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Новости
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирский район, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области девочка родила ребенка и положила его в морозилку

13:36 28.10.2020 (обновлено: 16:17 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости. Следователи проводят в одном из сел под Новосибирском проверку из-за смерти младенца, которого его 14-летняя мать сразу после рождения положила в морозилку. Об этом сообщила РИА Новости представитель областного управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, девочка родила ребенка дома и положила его в морозильную камеру холодильника. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Кадры пятимесячной девочки, которую с рождения держали в шкафу - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, что об инциденте стало известно от фельдшера скорой помощи. Та сообщила в полицию, что в центральную районную больницу доставили девочку, признавшуюся, что она родила ребенка и спрятала его в холодильник.

"Со слов матери, она не знала о том, что дочь беременна. И когда девочке стало плохо во сне — стонала и говорила, что у нее болит живот, — она вызвала ей скорую помощь. Думала, что у девочки аппендицит", — сказала омбудсмен.

В случившемся девочка призналась только фельдшеру. Сейчас она находится в больнице с большой кровопотерей, ее состояние оценивается как тяжелое. Болтенко добавила, что рассматривается вопрос о переводе девочки в областную больницу.
По словам омбудсмена, к ситуации возникает много вопросов. Так, девочка находилась на профилактическом учете в ПДН за то, что гуляла по ночам, нарушала дисциплину и не посещала школу. Однако по месту жительства и в школе она характеризуется положительно, живет в полной семье. Мать утверждает, что девочка спокойная, в последнее время обычно была дома и помогала по хозяйству.
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"Мне непонятно, что она положительно характеризуется в школе, хотя состояла на учете в ПДН. Поэтому сейчас мы сделали запросы в школу, в районную администрацию, в органы профилактики, в полицию. Вопрос в причинах. <…> Пока в этой ситуации много непонятного. Главное, чтобы девочка выжила. Поэтому будем разбираться, кто недосмотрел. Если она находилась на профилактическом учете, то как проходил этот учет? Какие мероприятия проводились? Знала ли школа об этом?" — задалась вопросами Болтенко.

 
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Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирский районНовосибирская областьПроисшествия
 
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