https://ria.ru/20201028/rebenok-1581917295.html

В Новосибирской области девочка родила ребенка и положила его в морозилку

Следователи проводят в одном из сел под Новосибирском проверку из-за смерти младенца, которого его 14-летняя мать сразу после рождения положила в морозилку. Об... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:36

2020-10-28T13:36

2020-10-28T16:17

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирский район

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg

<strong>НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Следователи проводят в одном из сел под Новосибирском проверку из-за смерти младенца, которого его 14-летняя мать сразу после рождения положила в морозилку. Об этом сообщила РИА Новости представитель областного управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.По словам источника агентства в правоохранительных органах, девочка родила ребенка дома и положила его в морозильную камеру холодильника. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, что об инциденте стало известно от фельдшера скорой помощи. Та сообщила в полицию, что в центральную районную больницу доставили девочку, признавшуюся, что она родила ребенка и спрятала его в холодильник.В случившемся девочка призналась только фельдшеру. Сейчас она находится в больнице с большой кровопотерей, ее состояние оценивается как тяжелое. Болтенко добавила, что рассматривается вопрос о переводе девочки в областную больницу.По словам омбудсмена, к ситуации возникает много вопросов. Так, девочка находилась на профилактическом учете в ПДН за то, что гуляла по ночам, нарушала дисциплину и не посещала школу. Однако по месту жительства и в школе она характеризуется положительно, живет в полной семье. Мать утверждает, что девочка спокойная, в последнее время обычно была дома и помогала по хозяйству.

https://ria.ru/20201022/shkaf-1580940765.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/gibel-1581620147.html

zian2 Этого ребенка родила она сама потому имела право так поступить 80

Пётр Наумов 8й класс, самое оно рожать. 29

8

новосибирский район

новосибирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирский район, новосибирская область, происшествия