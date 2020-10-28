Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:40 28.10.2020 (обновлено: 22:01 28.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заявление США о готовности развернуть американские ракеты средней и меньшей дальности в Европе далеко от конструктива, оно провоцирует нестабильность, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Заявление Белого дома о готовности развернуть американские РСМД в Европе далеко от конструктива… Вашингтон таким образом провоцирует нестабильность и создаёт угрозу общей безопасности. Подобные безответственные и политизированные шаги, если США действительно подойдут на размещение своих ракет на территории европейских стран-союзников, чреваты новым ракетным кризисом", - сказал журналистам Слуцкий.
Парламентарий отметил, что президент РФ Владимир Путин два дня назад подтвердил приверженность России мораторию на размещение российских ракет в сопредельных с европейскими границами регионах до тех пор, пока там не появятся РСМД США.
"И тут же из Соединённых Штатов устами советника президента Трампа озвучивается гораздо более агрессивная позиция", - добавил Слуцкий.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что США разместят при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.
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