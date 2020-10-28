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https://ria.ru/20201028/rakety-1582000040.html
Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
Заявление США о готовности развернуть американские ракеты средней и меньшей дальности в Европе далеко от конструктива, оно провоцирует нестабильность, заявил... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T21:40
2020-10-28T22:01
россия
леонид слуцкий
европа
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Заявление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о готовности развернуть американские ракеты средней и меньшей дальности в Европе далеко от конструктива, оно провоцирует нестабильность, заявил глава комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Парламентарий отметил, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> два дня назад подтвердил приверженность России мораторию на размещение российских ракет в сопредельных с европейскими границами регионах до тех пор, пока там не появятся РСМД США.Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что США разместят при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.
https://ria.ru/20201027/rakety-1581683995.html
https://ria.ru/20201022/rakety-1580999221.html
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россия, леонид слуцкий, европа, сша, в мире

Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе

21:40 28.10.2020 (обновлено: 22:01 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заявление США о готовности развернуть американские ракеты средней и меньшей дальности в Европе далеко от конструктива, оно провоцирует нестабильность, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление Белого дома о готовности развернуть американские РСМД в Европе далеко от конструктива… Вашингтон таким образом провоцирует нестабильность и создаёт угрозу общей безопасности. Подобные безответственные и политизированные шаги, если США действительно подойдут на размещение своих ракет на территории европейских стран-союзников, чреваты новым ракетным кризисом", - сказал журналистам Слуцкий.

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Парламентарий отметил, что президент РФ Владимир Путин два дня назад подтвердил приверженность России мораторию на размещение российских ракет в сопредельных с европейскими границами регионах до тех пор, пока там не появятся РСМД США.

"И тут же из Соединённых Штатов устами советника президента Трампа озвучивается гораздо более агрессивная позиция", - добавил Слуцкий.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что США разместят при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.
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