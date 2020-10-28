https://ria.ru/20201028/rakety-1582000040.html

Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе

Заявление США о готовности развернуть американские ракеты средней и меньшей дальности в Европе далеко от конструктива, оно провоцирует нестабильность, заявил... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:40

2020-10-28T21:40

2020-10-28T22:01

россия

леонид слуцкий

европа

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Заявление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о готовности развернуть американские ракеты средней и меньшей дальности в Европе далеко от конструктива, оно провоцирует нестабильность, заявил глава комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Парламентарий отметил, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> два дня назад подтвердил приверженность России мораторию на размещение российских ракет в сопредельных с европейскими границами регионах до тех пор, пока там не появятся РСМД США.Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что США разместят при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.

https://ria.ru/20201027/rakety-1581683995.html

https://ria.ru/20201022/rakety-1580999221.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий, европа, сша, в мире