https://ria.ru/20201028/rakety-1581980774.html

США готовы разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:43

2020-10-28T18:43

2020-10-28T23:53

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы разместить в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> гиперзвуковые ракеты для сдерживания России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен, выступая в Гудзоновском институте.Ранее в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> уже заявляли о намерениях оснастить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>, а также поставить такое оружие в сухопутные войска. Сейчас США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагоне</a> признавали, что отстают в этой области от России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.В докладе Исследовательской службы конгресса США "Гиперзвуковое оружие: история и проблемы" отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными, из-за чего требования к их точности будут повышены.Договор между <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Горбачевым</a> и <a href="http://ria.ru/person_Ronald_Rejjgan/" target="_blank" data-auto="true">Рональдом Рейганом</a>. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года. Второго августа 2019 года США вышли из соглашения в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html

https://ria.ru/20201022/rakety-1580999221.html

Руслан Якубик Какие какие ракеты???? ))) Сначала изготовьте их))) Смешные! 333

Алексей T Ждём когда МИД выразит озабоченность. 333

332

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европа, сша, в мире