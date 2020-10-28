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https://ria.ru/20201028/rakety-1581980774.html
США готовы разместить гиперзвуковые ракеты в Европе
США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:43
2020-10-28T23:53
россия
европа
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы разместить в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> гиперзвуковые ракеты для сдерживания России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен, выступая в Гудзоновском институте.Ранее в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> уже заявляли о намерениях оснастить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>, а также поставить такое оружие в сухопутные войска. Сейчас США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагоне</a> признавали, что отстают в этой области от России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.В докладе Исследовательской службы конгресса США "Гиперзвуковое оружие: история и проблемы" отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными, из-за чего требования к их точности будут повышены.Договор между <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Горбачевым</a> и <a href="http://ria.ru/person_Ronald_Rejjgan/" target="_blank" data-auto="true">Рональдом Рейганом</a>. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года. Второго августа 2019 года США вышли из соглашения в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html
https://ria.ru/20201022/rakety-1580999221.html
Какие какие ракеты???? ))) Сначала изготовьте их))) Смешные!
333
Ждём когда МИД выразит озабоченность.
333
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европа
сша
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60
россия, европа, сша, в мире

США готовы разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

18:43 28.10.2020 (обновлено: 23:53 28.10.2020)
 
© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен, выступая в Гудзоновском институте.
"Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. <...> Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России".
Роберт О'Брайен
Роберт О`Брайен
Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 10:03Новое оружие России
Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
Ранее в Вашингтоне уже заявляли о намерениях оснастить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы ВМС США, а также поставить такое оружие в сухопутные войска.
Сейчас США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне признавали, что отстают в этой области от России и Китая.
В докладе Исследовательской службы конгресса США "Гиперзвуковое оружие: история и проблемы" отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными, из-за чего требования к их точности будут повышены.
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года. Второго августа 2019 года США вышли из соглашения в одностороннем порядке.
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 14:10
США планируют оснастить все эсминцы гиперзвуковыми ракетами
 
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