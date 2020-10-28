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РИА Наука
https://ria.ru/20201028/rak-1581820683.html
Опасные сожители. Ученые назвали неожиданную причину рака
По данным исследователей, из-за вирусов и бактерий, которые есть в каждом жителе Земли, возникает 15-20 процентов раковых опухолей. Прежде всего речь идет о... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:00
2020-10-28T12:12
риа наука
земля
бактерии
биология
рак
здоровье
вьетнам
китай
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> По данным исследователей, из-за вирусов и бактерий, которые есть в каждом жителе <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, возникает 15-20 процентов раковых опухолей. Прежде всего речь идет о вирусах папилломы и герпеса, а также о бактерии хеликобактер пилори. РИА Новости разбирается, как микробы способствуют формированию злокачественных опухолей и можно ли это вовремя заметить. Вирус вызывает ракВирусную природу некоторых видов рака <a href="https://rupress.org/jem/article/13/4/397/6143/A-SARCOMA-OF-THE-FOWL-TRANSMISSIBLE-BY-AN-AGENT" target="_blank" rel="nofollow noopener">доказал</a> американский биолог Фрэнсис Пайтон Раус. В 1911 году он заразил кур птичьей саркомой при помощи бесклеточных фильтратов, полученных из опухолей больных птиц. Ученый измельчал ткани, пораженные раком, смешивал их с песком и пропускал через очень мелкий фильтр, который гарантированно задерживал микробов. Затем вводил получившуюся субстанцию здоровым цыплятам. Через некоторое время у них диагностировали саркому.Тогда Раус пришел к выводу, что опухоль провоцирует невидимый онкогенный вирус. Лишь в 1940-х, после изобретения электронного микроскопа, исследователи смогли его идентифицировать и описать. Двадцать лет спустя за эту работу ученому присудили Нобелевскую премию по физиологии, а его коллеги открыли еще несколько разновидностей рака, развивающихся из-за вирусов. Правда, речь <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3501656/" target="_blank" rel="nofollow noopener">шла</a> в основном о болезнях животных — кур, кроликов и мышей. Только в 1970-х немецкий исследователь Харальд цур Хаузен <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/175942/" target="_blank" rel="nofollow noopener">установил</a>, что у людей злокачественные опухоли также нередко связаны с инфекционными агентами. В частности, вирус папилломы человека (ВПЧ) <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6329740/" target="_blank" rel="nofollow noopener">вызывает</a> рак шейки матки. Оказалось, ВПЧ встречается у 99 процентов женщин с подобным диагнозом, в <a href="https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer" target="_blank" rel="nofollow noopener">95 </a>процентах случаев рака анального канала и 70 процентах — рака глотки и ротовой полости у мужчин. Конечно, заражение вирусом папилломы человека вовсе не обязательно оборачивается раком. В 90 процентах случаев ВПЧ бесследно <a href="https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer" target="_blank" rel="nofollow noopener">исчезает</a> за пару лет. Однако если этого не происходит, риск злокачественной опухоли резко увеличивается. От рака шейки матки есть эффективная вакцина. Сразу несколько рандомизированных клинических исследований показали: у женщин, привитых в 12-13-летнем возрасте, через десять лет после вакцинации вообще нет никаких предопухолевой или опухолевой патологий. При этом в неиммунизированных контрольных группах достаточно высокая заболеваемость предраковыми образованиями шейки матки. Не все так однозначноЗа последние несколько лет ученые также продемонстрировали связь между вирусом Эпштейна — Барр (вирус герпеса четвертого типа) и крайне агрессивным раком носоглотки, лимфомой Ходжкина (рак лимфатической системы), лимфомой Беркитта, Т-клеточной лимфомой и раком желудка. Кроме того, вирус герпеса восьмого типа <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC118087/" target="_blank" rel="nofollow noopener">провоцирует</a> саркому Капоши, а гепатита — опухоль печени. Большинство пациентов с этими диагнозами, как правило, инфицированы онкогенными вирусами. Так, саркому Капоши находят только у тех, у кого есть вирус герпеса восьмого типа, а у 70 процентов больных раком печени имеется вирус гепатита. К счастью, в обратную сторону эта связь не работает. По некоторым данным, ВПЧ и вирусами герпеса поражены до 90 процентов человеческой популяции, а раком же болеют далеко не все. Бактериальные вредителиБактерии пока не рассматривают как главную причину рака. Однако некоторые способны вызывать воспаление, выделять токсины, повреждающие ДНК, нарушать сигнальные пути клеток. Это в будущем может привести к образованию злокачественных опухолей.Так, в прошлом году американские онкологи <u><a href="https://www.cell.com/trends/molecular-medicine/fulltext/S1471-4914(19)30245-X#%20">показали</a>, </u>что гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), ответственная за инфекции дыхательных путей, в том числе пневмонию, и особенно часто встречающаяся у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), взаимодействуя с белками-муцинами MUC1, синтезирующимися в организме, способна влиять на регуляцию специфических рецепторов, которые, в свою очередь, участвуют в развитии легочных аденокарцином. Похожим образом, по данным авторов работы, действует и Escherichia coli — частая причина кишечных недомоганий. Ее взаимодействие с MUC1 запускает воспалительный процесс, что может привести к колоректальному раку и раку мочевого пузыря. Однако причислять эти микробы к онкогенным факторам ученые пока не спешат. Впрочем, связь одного вида бактерий со злокачественными опухолями не вызывает сомнений. Это Helicobacter pylori, обитающая в желудке и вызывающая гастрит и язву. В 2018-м американские ученые, обследовав 49 пациентов с раком желудка, практически у всех <a href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0202925" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружили</a> штамм этого микроорганизма. По подсчетам, бактерии Helicobacter pylori напрямую или косвенно ответственны почти за 20 процентов случаев рака желудка в мире. Но как раз их можно обнаружить на достаточно ранних стадиях. Как выяснили биологи из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнама</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, при инфицировании Helicobacter pylori иммунные клетки вырабатывают микроРНК MiR130b. Присутствие в организме этих молекул коррелирует с изменениями в ткани, которые в дальнейшем могут привести к развитию злокачественной опухоли. Именно поэтому вовремя сделанный анализ крови на этот биомаркер позволяет распознавать болезнь в самом начале.
https://ria.ru/20200124/1563797121.html
https://ria.ru/20180201/1513802944.html
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земля
вьетнам
китай
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земля, бактерии, биология, рак, здоровье, вьетнам, китай

Опасные сожители. Ученые назвали неожиданную причину рака

08:00 28.10.2020 (обновлено: 12:12 28.10.2020)
 
© Depositphotos / plrangВирус в крови
Вирус в крови - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Depositphotos / plrang
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным исследователей, из-за вирусов и бактерий, которые есть в каждом жителе Земли, возникает 15-20 процентов раковых опухолей. Прежде всего речь идет о вирусах папилломы и герпеса, а также о бактерии хеликобактер пилори. РИА Новости разбирается, как микробы способствуют формированию злокачественных опухолей и можно ли это вовремя заметить.

Вирус вызывает рак

Вирусную природу некоторых видов рака доказал американский биолог Фрэнсис Пайтон Раус. В 1911 году он заразил кур птичьей саркомой при помощи бесклеточных фильтратов, полученных из опухолей больных птиц. Ученый измельчал ткани, пораженные раком, смешивал их с песком и пропускал через очень мелкий фильтр, который гарантированно задерживал микробов. Затем вводил получившуюся субстанцию здоровым цыплятам. Через некоторое время у них диагностировали саркому.
Тогда Раус пришел к выводу, что опухоль провоцирует невидимый онкогенный вирус. Лишь в 1940-х, после изобретения электронного микроскопа, исследователи смогли его идентифицировать и описать. Двадцать лет спустя за эту работу ученому присудили Нобелевскую премию по физиологии, а его коллеги открыли еще несколько разновидностей рака, развивающихся из-за вирусов. Правда, речь шла в основном о болезнях животных — кур, кроликов и мышей.
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Только в 1970-х немецкий исследователь Харальд цур Хаузен установил, что у людей злокачественные опухоли также нередко связаны с инфекционными агентами. В частности, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак шейки матки. Оказалось, ВПЧ встречается у 99 процентов женщин с подобным диагнозом, в 95 процентах случаев рака анального канала и 70 процентах — рака глотки и ротовой полости у мужчин.
Конечно, заражение вирусом папилломы человека вовсе не обязательно оборачивается раком. В 90 процентах случаев ВПЧ бесследно исчезает за пару лет. Однако если этого не происходит, риск злокачественной опухоли резко увеличивается.
© Depositphotos / rob3000В человеческой популяции постоянно циркулирует около 40 разных типов ВПЧ. Некоторые из них вызывают бородавки и папилломы на руках и ногах. ВПЧ шестого и 11 типа способствуют появлению генитальных бородавок, а вирусы 16-го и 18 типа могут привести к развитию рака шейки матки и раку анального канала
Вирус папилломы человека - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Depositphotos / rob3000
В человеческой популяции постоянно циркулирует около 40 разных типов ВПЧ. Некоторые из них вызывают бородавки и папилломы на руках и ногах. ВПЧ шестого и 11 типа способствуют появлению генитальных бородавок, а вирусы 16-го и 18 типа могут привести к развитию рака шейки матки и раку анального канала
От рака шейки матки есть эффективная вакцина. Сразу несколько рандомизированных клинических исследований показали: у женщин, привитых в 12-13-летнем возрасте, через десять лет после вакцинации вообще нет никаких предопухолевой или опухолевой патологий. При этом в неиммунизированных контрольных группах достаточно высокая заболеваемость предраковыми образованиями шейки матки.

Не все так однозначно

За последние несколько лет ученые также продемонстрировали связь между вирусом Эпштейна — Барр (вирус герпеса четвертого типа) и крайне агрессивным раком носоглотки, лимфомой Ходжкина (рак лимфатической системы), лимфомой Беркитта, Т-клеточной лимфомой и раком желудка. Кроме того, вирус герпеса восьмого типа провоцирует саркому Капоши, а гепатита — опухоль печени.
Большинство пациентов с этими диагнозами, как правило, инфицированы онкогенными вирусами. Так, саркому Капоши находят только у тех, у кого есть вирус герпеса восьмого типа, а у 70 процентов больных раком печени имеется вирус гепатита.
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Ученые открыли "дуэт" бактерий, напрямую вызывающих рак прямой кишки
К счастью, в обратную сторону эта связь не работает. По некоторым данным, ВПЧ и вирусами герпеса поражены до 90 процентов человеческой популяции, а раком же болеют далеко не все.

Бактериальные вредители

Бактерии пока не рассматривают как главную причину рака. Однако некоторые способны вызывать воспаление, выделять токсины, повреждающие ДНК, нарушать сигнальные пути клеток. Это в будущем может привести к образованию злокачественных опухолей.
Так, в прошлом году американские онкологи показали, что гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), ответственная за инфекции дыхательных путей, в том числе пневмонию, и особенно часто встречающаяся у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), взаимодействуя с белками-муцинами MUC1, синтезирующимися в организме, способна влиять на регуляцию специфических рецепторов, которые, в свою очередь, участвуют в развитии легочных аденокарцином.
Похожим образом, по данным авторов работы, действует и Escherichia coli — частая причина кишечных недомоганий. Ее взаимодействие с MUC1 запускает воспалительный процесс, что может привести к колоректальному раку и раку мочевого пузыря. Однако причислять эти микробы к онкогенным факторам ученые пока не спешат.
CC0 / Eric Erbe, digital colorization by Christopher Pooley, both of USDA, ARS, EMU / Низкотемпературная электронная микрофотография кластера E. coli (увеличение в 10 000 раз). Доказано, что при взаимодействии этой бактерии с белками-муцинами в организме возникает воспалительный процесс. В дальнейшем он может привести к колоректальному раку и раку мочевого пузыря
Низкотемпературная электронная микрофотография кластера E. coli. Увеличение в 10 000 раз - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
CC0 / Eric Erbe, digital colorization by Christopher Pooley, both of USDA, ARS, EMU /
Низкотемпературная электронная микрофотография кластера E. coli (увеличение в 10 000 раз). Доказано, что при взаимодействии этой бактерии с белками-муцинами в организме возникает воспалительный процесс. В дальнейшем он может привести к колоректальному раку и раку мочевого пузыря
Впрочем, связь одного вида бактерий со злокачественными опухолями не вызывает сомнений. Это Helicobacter pylori, обитающая в желудке и вызывающая гастрит и язву. В 2018-м американские ученые, обследовав 49 пациентов с раком желудка, практически у всех обнаружили штамм этого микроорганизма. По подсчетам, бактерии Helicobacter pylori напрямую или косвенно ответственны почти за 20 процентов случаев рака желудка в мире.
Но как раз их можно обнаружить на достаточно ранних стадиях. Как выяснили биологи из Китая, Вьетнама и США, при инфицировании Helicobacter pylori иммунные клетки вырабатывают микроРНК MiR130b. Присутствие в организме этих молекул коррелирует с изменениями в ткани, которые в дальнейшем могут привести к развитию злокачественной опухоли. Именно поэтому вовремя сделанный анализ крови на этот биомаркер позволяет распознавать болезнь в самом начале.
© Depositphotos / mikrostokerБактерию Helicobacter pylori связывают с развитием сразу нескольких заболеваний, в том числе гастрита, воспаления двенадцатиперстной кишки и рака
Болезни, вызванные Helicobacter pylori - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Depositphotos / mikrostoker
Бактерию Helicobacter pylori связывают с развитием сразу нескольких заболеваний, в том числе гастрита, воспаления двенадцатиперстной кишки и рака
 
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