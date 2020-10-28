Опасные сожители. Ученые назвали неожиданную причину рака
08:00 28.10.2020 (обновлено: 12:12 28.10.2020)
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным исследователей, из-за вирусов и бактерий, которые есть в каждом жителе Земли, возникает 15-20 процентов раковых опухолей. Прежде всего речь идет о вирусах папилломы и герпеса, а также о бактерии хеликобактер пилори. РИА Новости разбирается, как микробы способствуют формированию злокачественных опухолей и можно ли это вовремя заметить.
Вирус вызывает рак
Вирусную природу некоторых видов рака доказал американский биолог Фрэнсис Пайтон Раус. В 1911 году он заразил кур птичьей саркомой при помощи бесклеточных фильтратов, полученных из опухолей больных птиц. Ученый измельчал ткани, пораженные раком, смешивал их с песком и пропускал через очень мелкий фильтр, который гарантированно задерживал микробов. Затем вводил получившуюся субстанцию здоровым цыплятам. Через некоторое время у них диагностировали саркому.
Тогда Раус пришел к выводу, что опухоль провоцирует невидимый онкогенный вирус. Лишь в 1940-х, после изобретения электронного микроскопа, исследователи смогли его идентифицировать и описать. Двадцать лет спустя за эту работу ученому присудили Нобелевскую премию по физиологии, а его коллеги открыли еще несколько разновидностей рака, развивающихся из-за вирусов. Правда, речь шла в основном о болезнях животных — кур, кроликов и мышей.
Только в 1970-х немецкий исследователь Харальд цур Хаузен установил, что у людей злокачественные опухоли также нередко связаны с инфекционными агентами. В частности, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак шейки матки. Оказалось, ВПЧ встречается у 99 процентов женщин с подобным диагнозом, в 95 процентах случаев рака анального канала и 70 процентах — рака глотки и ротовой полости у мужчин.
Конечно, заражение вирусом папилломы человека вовсе не обязательно оборачивается раком. В 90 процентах случаев ВПЧ бесследно исчезает за пару лет. Однако если этого не происходит, риск злокачественной опухоли резко увеличивается.
© Depositphotos / rob3000В человеческой популяции постоянно циркулирует около 40 разных типов ВПЧ. Некоторые из них вызывают бородавки и папилломы на руках и ногах. ВПЧ шестого и 11 типа способствуют появлению генитальных бородавок, а вирусы 16-го и 18 типа могут привести к развитию рака шейки матки и раку анального канала
В человеческой популяции постоянно циркулирует около 40 разных типов ВПЧ. Некоторые из них вызывают бородавки и папилломы на руках и ногах. ВПЧ шестого и 11 типа способствуют появлению генитальных бородавок, а вирусы 16-го и 18 типа могут привести к развитию рака шейки матки и раку анального канала
От рака шейки матки есть эффективная вакцина. Сразу несколько рандомизированных клинических исследований показали: у женщин, привитых в 12-13-летнем возрасте, через десять лет после вакцинации вообще нет никаких предопухолевой или опухолевой патологий. При этом в неиммунизированных контрольных группах достаточно высокая заболеваемость предраковыми образованиями шейки матки.
Не все так однозначно
За последние несколько лет ученые также продемонстрировали связь между вирусом Эпштейна — Барр (вирус герпеса четвертого типа) и крайне агрессивным раком носоглотки, лимфомой Ходжкина (рак лимфатической системы), лимфомой Беркитта, Т-клеточной лимфомой и раком желудка. Кроме того, вирус герпеса восьмого типа провоцирует саркому Капоши, а гепатита — опухоль печени.
Большинство пациентов с этими диагнозами, как правило, инфицированы онкогенными вирусами. Так, саркому Капоши находят только у тех, у кого есть вирус герпеса восьмого типа, а у 70 процентов больных раком печени имеется вирус гепатита.
1 февраля 2018, 22:00РИА НаукаУченые открыли "дуэт" бактерий, напрямую вызывающих рак прямой кишки
К счастью, в обратную сторону эта связь не работает. По некоторым данным, ВПЧ и вирусами герпеса поражены до 90 процентов человеческой популяции, а раком же болеют далеко не все.
Бактериальные вредители
Бактерии пока не рассматривают как главную причину рака. Однако некоторые способны вызывать воспаление, выделять токсины, повреждающие ДНК, нарушать сигнальные пути клеток. Это в будущем может привести к образованию злокачественных опухолей.
Так, в прошлом году американские онкологи показали, что гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), ответственная за инфекции дыхательных путей, в том числе пневмонию, и особенно часто встречающаяся у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), взаимодействуя с белками-муцинами MUC1, синтезирующимися в организме, способна влиять на регуляцию специфических рецепторов, которые, в свою очередь, участвуют в развитии легочных аденокарцином.
Похожим образом, по данным авторов работы, действует и Escherichia coli — частая причина кишечных недомоганий. Ее взаимодействие с MUC1 запускает воспалительный процесс, что может привести к колоректальному раку и раку мочевого пузыря. Однако причислять эти микробы к онкогенным факторам ученые пока не спешат.
CC0 / Eric Erbe, digital colorization by Christopher Pooley, both of USDA, ARS, EMU / Низкотемпературная электронная микрофотография кластера E. coli (увеличение в 10 000 раз). Доказано, что при взаимодействии этой бактерии с белками-муцинами в организме возникает воспалительный процесс. В дальнейшем он может привести к колоректальному раку и раку мочевого пузыря
CC0 / Eric Erbe, digital colorization by Christopher Pooley, both of USDA, ARS, EMU /
Низкотемпературная электронная микрофотография кластера E. coli (увеличение в 10 000 раз). Доказано, что при взаимодействии этой бактерии с белками-муцинами в организме возникает воспалительный процесс. В дальнейшем он может привести к колоректальному раку и раку мочевого пузыря
Впрочем, связь одного вида бактерий со злокачественными опухолями не вызывает сомнений. Это Helicobacter pylori, обитающая в желудке и вызывающая гастрит и язву. В 2018-м американские ученые, обследовав 49 пациентов с раком желудка, практически у всех обнаружили штамм этого микроорганизма. По подсчетам, бактерии Helicobacter pylori напрямую или косвенно ответственны почти за 20 процентов случаев рака желудка в мире.
Но как раз их можно обнаружить на достаточно ранних стадиях. Как выяснили биологи из Китая, Вьетнама и США, при инфицировании Helicobacter pylori иммунные клетки вырабатывают микроРНК MiR130b. Присутствие в организме этих молекул коррелирует с изменениями в ткани, которые в дальнейшем могут привести к развитию злокачественной опухоли. Именно поэтому вовремя сделанный анализ крови на этот биомаркер позволяет распознавать болезнь в самом начале.
© Depositphotos / mikrostokerБактерию Helicobacter pylori связывают с развитием сразу нескольких заболеваний, в том числе гастрита, воспаления двенадцатиперстной кишки и рака
Бактерию Helicobacter pylori связывают с развитием сразу нескольких заболеваний, в том числе гастрита, воспаления двенадцатиперстной кишки и рака
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