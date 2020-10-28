https://ria.ru/20201028/qr-kod-1581909206.html

В Москве около 750 кафе и ресторанов подключились к системе QR-кодов

Порядка 750 кафе и ресторанов в Москве добровольно подключились к системе Qr-кодов, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:56

2020-10-28T12:56

2020-10-28T12:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немерюк

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 750 кафе и ресторанов в Москве добровольно подключились к системе Qr-кодов, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество