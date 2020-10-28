https://ria.ru/20201028/qr-kod-1581909206.html
В Москве около 750 кафе и ресторанов подключились к системе QR-кодов
Порядка 750 кафе и ресторанов в Москве добровольно подключились к системе Qr-кодов, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:56
2020-10-28T12:56
2020-10-28T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_c7f943806ba52d63569662f574a8eb5f.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 750 кафе и ресторанов в Москве добровольно подключились к системе Qr-кодов, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_36:0:1743:1280_1400x0_80_0_0_c2a3d07461fcf7c67c25b677727367aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество