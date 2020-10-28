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РИА Наука
https://ria.ru/20201028/pterozavry-1581977638.html
Ученые раскрыли секрет первых летающих ящеров
Британские палеонтологи изучили, как менялись птерозавры — первые летающие позвоночные — на протяжении 150 миллионов лет их существования. Оказалось, что все... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:00
2020-10-28T19:59
риа наука
палеонтология
биология
земля - риа наука
великобритания
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Британские палеонтологи изучили, как менялись птерозавры — первые летающие позвоночные — на протяжении 150 миллионов лет их существования. Оказалось, что все это время они постоянно совершенствовали свои летные навыки. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2858-8" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature.Летающие птерозавры произошли от наземных животных. Они появились в раннем триасе, около 245 миллионов лет назад, вместе с динозаврами и вместе с ними вымерли 66 миллионов лет назад — на рубеже мезозоя и кайнозоя.Ученые всегда хотели понять, как изначально сухопутные рептилии стали летать. Модели механики полета, построенные для отдельных экземпляров, давали противоречивые результаты: одни указывали на то, что птерозавры могли взлетать только с возвышенностей, как дельтапланеристы, другие — что животные вообще не могли держаться в воздухе.Специалисты из университетов Рединга, Линкольна и <a href="http://ria.ru/location_Bristol/" target="_blank" data-auto="true">Бристоля</a> обобщили все имеющиеся данные по птерозаврам, чтобы выяснить, как менялся размер тела и размах крыльев на разных этапах эволюции. Данные по 75 видам они использовали в модели, основанной на параметрах современных птиц."Птерозавры были разнообразной группой крылатых ящериц, некоторые размером с воробья, а другие — с размахом крыльев как у легкого самолета", — приводятся в пресс-релизе Университета Рединга слова первого автора статьи биолога-эволюциониста Криса Вендитти (Chris Venditti).Питались птерозавры другими животными — от насекомых до небольших динозавров, но основу их рациона составляла рыба. Поэтому большую часть времени они, подобно современным морским птицам, парили над водой, высматривая добычу.Результаты моделирования показали, что птерозавры постепенно совершенствовали свой полет на протяжении миллионов лет. По мнению авторов, это был не резкий скачок, а процесс постепенной адаптации к новым условиям существования. В конце своего эволюционного пути птерозавры использовали на 50 процентов меньше энергии в полете, чем в начале. За счет этого отдельные виды смогли нарастить массу тела до 300 килограммов — как минимум в десять раз больше по сравнению с первыми "летающими ящерицами".В то же время ученые обнаружили среди птерозавров одно семейство — аждархиды, у которых увеличение размеров тела не сопровождалось улучшением навыков полета. Некоторые из представителей этого семейства, например Quetzalcoatlus, вырастали до размеров жирафа, имели мощные крылья, но хорошо летать так и не научились. Возможно, считают авторы, размер тела им и так давал все необходимые преимущества."Мы получили уникальные свидетельства того, что хотя эти животные и были умелыми летунами, они, вероятно, проводили большую часть своего времени на земле, — говорит еще один автор исследования Джоанна Бейкер из Университета Рединга. — Высокоэффективный полет, вероятно, не давал им дополнительных преимуществ. У них были небольшие крылья по сравнению с размерами тела".Авторы отмечают, что использованный ими новый подход, сочетающий статистические методы с биофизическим моделированием, впервые позволил проследить, как эволюционировала целая группа вымерших животных на протяжении всего длительного периода их существования."Есть много примеров того, как естественный отбор работает на относительно коротких временных дистанциях, но до сих пор было очень трудно продемонстрировать, адаптируются ли растения или животные, чтобы стать более эффективными, в течение многих миллионов лет", — отмечает Вендитти. Исследователи считают, что в палеонтологии наступил новый этап, когда нужно от описания переходить к моделированию жизнедеятельности древних животных.
https://ria.ru/20201021/zhuk-1580881146.html
https://ria.ru/20201012/mlekopitayuschie-1579403286.html
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палеонтология, биология, земля - риа наука, великобритания

Ученые раскрыли секрет первых летающих ящеров

19:00 28.10.2020 (обновлено: 19:59 28.10.2020)
 
© Mark WittonRhamphorhynchus — один из 75 видов птерозавров, изученных авторами
Rhamphorhynchus — один из 75 видов птерозавров, изученных авторами - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Mark Witton
Rhamphorhynchus — один из 75 видов птерозавров, изученных авторами
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Британские палеонтологи изучили, как менялись птерозавры — первые летающие позвоночные — на протяжении 150 миллионов лет их существования. Оказалось, что все это время они постоянно совершенствовали свои летные навыки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Летающие птерозавры произошли от наземных животных. Они появились в раннем триасе, около 245 миллионов лет назад, вместе с динозаврами и вместе с ними вымерли 66 миллионов лет назад — на рубеже мезозоя и кайнозоя.
Ученые всегда хотели понять, как изначально сухопутные рептилии стали летать. Модели механики полета, построенные для отдельных экземпляров, давали противоречивые результаты: одни указывали на то, что птерозавры могли взлетать только с возвышенностей, как дельтапланеристы, другие — что животные вообще не могли держаться в воздухе.
Специалисты из университетов Рединга, Линкольна и Бристоля обобщили все имеющиеся данные по птерозаврам, чтобы выяснить, как менялся размер тела и размах крыльев на разных этапах эволюции. Данные по 75 видам они использовали в модели, основанной на параметрах современных птиц.
"Птерозавры были разнообразной группой крылатых ящериц, некоторые размером с воробья, а другие — с размахом крыльев как у легкого самолета", — приводятся в пресс-релизе Университета Рединга слова первого автора статьи биолога-эволюциониста Криса Вендитти (Chris Venditti).
Питались птерозавры другими животными — от насекомых до небольших динозавров, но основу их рациона составляла рыба. Поэтому большую часть времени они, подобно современным морским птицам, парили над водой, высматривая добычу.
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Результаты моделирования показали, что птерозавры постепенно совершенствовали свой полет на протяжении миллионов лет. По мнению авторов, это был не резкий скачок, а процесс постепенной адаптации к новым условиям существования. В конце своего эволюционного пути птерозавры использовали на 50 процентов меньше энергии в полете, чем в начале. За счет этого отдельные виды смогли нарастить массу тела до 300 килограммов — как минимум в десять раз больше по сравнению с первыми "летающими ящерицами".
В то же время ученые обнаружили среди птерозавров одно семейство — аждархиды, у которых увеличение размеров тела не сопровождалось улучшением навыков полета. Некоторые из представителей этого семейства, например Quetzalcoatlus, вырастали до размеров жирафа, имели мощные крылья, но хорошо летать так и не научились. Возможно, считают авторы, размер тела им и так давал все необходимые преимущества.
"Мы получили уникальные свидетельства того, что хотя эти животные и были умелыми летунами, они, вероятно, проводили большую часть своего времени на земле, — говорит еще один автор исследования Джоанна Бейкер из Университета Рединга. — Высокоэффективный полет, вероятно, не давал им дополнительных преимуществ. У них были небольшие крылья по сравнению с размерами тела".
Авторы отмечают, что использованный ими новый подход, сочетающий статистические методы с биофизическим моделированием, впервые позволил проследить, как эволюционировала целая группа вымерших животных на протяжении всего длительного периода их существования.
"Есть много примеров того, как естественный отбор работает на относительно коротких временных дистанциях, но до сих пор было очень трудно продемонстрировать, адаптируются ли растения или животные, чтобы стать более эффективными, в течение многих миллионов лет", — отмечает Вендитти.
Исследователи считают, что в палеонтологии наступил новый этап, когда нужно от описания переходить к моделированию жизнедеятельности древних животных.
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