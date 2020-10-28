https://ria.ru/20201028/protesty-1581867756.html

В Вашингтоне вспыхнули столкновения с полицией после смерти мотоциклиста

Акции протеста вспыхнули в Вашингтоне, округ Колумбия, после смерти водителя мопеда в результате аварии, начались столкновения с полицией, сообщает газета... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:44

2020-10-28T08:44

2020-10-28T08:44

вашингтон (город)

округ колумбия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Акции протеста вспыхнули в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, округ <a href="http://ria.ru/location_Okrug_Kolumbija/" target="_blank" data-auto="true">Колумбия</a>, после смерти водителя мопеда в результате аварии, начались столкновения с полицией, сообщает газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Washington Post</a> со ссылкой на полицию.Трагический инцидент произошел в пятницу примерно в 22.10 по-местному времени (05.10 мск). Сообщается, что полицейские увидели человека без шлема, управляющего электрическим мопедом, и попытались остановить нарушителя, однако мопед столкнулся с другим транспортным средством. В результате аварии водитель мопеда погиб. Согласно заявлению полиции, мотоциклист скончался в больнице.Гибель водителя мопеда вызвала в городе акции протеста. В ходе беспорядков демонстранты разбили окна в здании полицейского участка и опрокинули несколько мусорных баков. Демонстранты также бросали различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. По меньшей мере один полицейский пострадал, один человек был задержан.Начальник полиции округа Колумбия Питер Ньюшэм отметил, что следствие должно провести расследование и определить был ли факт преследования погибшего, что могло стать причиной его гибели.

https://ria.ru/20201028/protesty-1581865954.html

https://ria.ru/20200605/1572469298.html

вашингтон (город)

округ колумбия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), округ колумбия, в мире