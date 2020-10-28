https://ria.ru/20201028/protesty-1581865954.html

В Филадельфии толпа устроила погромы во время протестов

Около тысячи человек принимают участие в грабежах во время протестов в Филадельфии, сообщает местная полиция. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:14

2020-10-28T08:14

2020-10-28T08:55

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в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Около тысячи человек принимают участие в грабежах во время протестов в <a href="http://ria.ru/location_Philadelphia/" target="_blank" data-auto="true">Филадельфии</a>, сообщает местная полиция."Огромная толпа из примерно тысячи человек грабит предприятия в районах Кастор и Араминго, избегайте этих районов", - говорится в заявлении полиции в <a href="https://twitter.com/PhilaOEM" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее издание <a href="https://www.newsweek.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Newsweek</a> сообщило, что протесты вспыхнули в Филадельфии вечером в понедельник после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник приблизительно в 17.00 по местному времени 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего офицеры несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента, и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.

https://ria.ru/20200605/1572469298.html

Alex Montie Если в америке, то это - "толпа, если в Белоруссии, то это - "протестующие"? Так, РИА Новости? 16

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филадельфия, сша, в мире