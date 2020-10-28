https://ria.ru/20201028/protestuyuschie-1582004877.html

"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что участники несанкционированных акций в стране не представляют, против чего протестуют, и назвал их... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T22:34

2020-10-28T22:34

2020-10-28T22:34

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Юрий Караев заявил, что участники несанкционированных акций в стране не представляют, против чего протестуют, и назвал их "сытыми людьми, у которых мозги заплыли жиром".По словам министра, его подчиненные - "в основном спокойные и толерантные люди", тем не менее, всегда серьезно готовились к массовым беспорядкам."Это то, что может разрушить государство. Мы видели на примерах других стран и понимаем, что с этих якобы мирных протестов начинается разрушение государства", - подчеркнул глава белорусского МВД. Он добавил, что ответ протестующим со стороны правоохранительных органов республики был "четким и принципиальным".Караев указал, что "безопасную и беспечную" жизнь протестующим обеспечит именно действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201028/oruzhie-1581937168.html

Вацлав Петров Усатого скинут - интересно будет послушать как он за эти слова пояснять будет )) 92

Сергей Веселов Ха ха У кого и чем заплыли мозги? 58

39

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире