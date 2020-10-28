https://ria.ru/20201028/protestuyuschie-1581936379.html

Белоруссия пресекла въезд в страну до тысячи "иностранных инструкторов"

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что власти пресекли въезд в страну до тысячи "иностранных инструкторов" для протестующих, но сейчас в республике их... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:54

2020-10-28T14:54

2020-10-28T15:13

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

литва

украина

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

в мире

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<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Юрий Караев заявил, что власти пресекли въезд в страну до тысячи "иностранных инструкторов" для протестующих, но сейчас в республике их единицы.Ранее в Госпогранкомитете РИА Новости сообщили, что за прошлую неделю почти 600 иностранцам, которые не могли четко пояснить цели своего визита, было отказано во въезде в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, в основном, "крепкие молодые люди" въезжали в республику с территории Украины, из Польши и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>.По его словам, радикальные протестующие в основном обучают друг друга в Telegram-каналах и чатах.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201028/oruzhie-1581937168.html

m3minaeva Как говорится, угадайте с трёх попыток, из какой незалежной страны в Белоруссию пытались въехать "иностранные инструкторы". 25

Лев А как же без "иностранных инструкторов"в стране будут внедряться стандарты народовластия,демократии,...ит.д.ит.п...бла...бла...бла.... 24

5

белоруссия

литва

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, украина, мвд белоруссии, в мире