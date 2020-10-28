https://ria.ru/20201028/proizvodstvo-1581785576.html

Под Калининградом открылась первая в РФ фабрика инвалидных электроколясок

Российских инвалидов будут обеспечивать отечественными креслами-колясками с электроприводом. Первый в стране завод-производитель таких устройств открылся в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:00

2020-10-28T08:00

2020-10-28T10:55

хорошие новости

хорошие новости

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581760230_0:89:1920:1169_1400x0_80_0_0_5b30ad90074701600591665272a73947.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Российских инвалидов будут обеспечивать отечественными креслами-колясками с электроприводом. Первый в стране завод-производитель таких устройств открылся в Калининградской области при поддержке местных властей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.Предприятие будет производить в год до 2,5 тысячи уникальных изделий: кресел-колясок с электроприводом, шагающих ступенькоходов и других технических средств для инвалидов, а особый статус выпускаемой продукции, сертифицированной как медицинские изделия, позволит ей участвовать в госзакупках.Существенным отличием российского производства является и то, что треть персонала технического отдела компании являются инвалидами I группы, поэтому выпускают коляски в прямом смысле "как для себя".Кроме того, в компании реализуют социальный проект полноценной поддержки инвалидов-колясочников, включающей в себя реабилитацию, обеспечение техническими средствами, сопровождаемое проживание, помощь при трудоустройстве.В скором времени рядом с фабрикой появятся коттеджи для сотрудников с ограниченными возможностями, а в дальнейшем планируется создать первый негосударственный специализированный реабилитационный центр для людей, использующих коляску, и организовать систему трудоустройства инвалидов на другие предприятия региона.Сейчас на заводе налажено изготовление трех основных моделей колясок собственной разработки: стандартная и два вида колясок-вездеходов, которые производятся в разных модификациях и комплектациях.Бо́льшая часть компонентов также производится на территории Калининградской области. Уже сейчас в конструкции российских электроколясок около 60 процентов отечественных комплектующих, в том числе трубы и металл каркаса, тканевая обивка. Импортными остаются система управления, противопролежневая подушка и ряд пластиковых элементов.Как сообщили в компании, дальнейшая локализация планируется за счет увеличения числа отечественных поставщиков и расширения производственных процессов на собственных мощностях. Это позволит не только ускорить процесс сборки, но и снизить цену изделий, которые пока остаются немного дороже китайских аналогов, но уже значительно дешевле европейской продукции.

https://ria.ru/20201026/prilozhenie-1581030186.html

6

калининградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, калининградская область