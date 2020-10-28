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https://ria.ru/20201028/proizvodstvo-1581785576.html
Под Калининградом открылась первая в РФ фабрика инвалидных электроколясок
Российских инвалидов будут обеспечивать отечественными креслами-колясками с электроприводом. Первый в стране завод-производитель таких устройств открылся в... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:00
2020-10-28T10:55
хорошие новости
хорошие новости
калининградская область
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Российских инвалидов будут обеспечивать отечественными креслами-колясками с электроприводом. Первый в стране завод-производитель таких устройств открылся в Калининградской области при поддержке местных властей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.Предприятие будет производить в год до 2,5 тысячи уникальных изделий: кресел-колясок с электроприводом, шагающих ступенькоходов и других технических средств для инвалидов, а особый статус выпускаемой продукции, сертифицированной как медицинские изделия, позволит ей участвовать в госзакупках.Существенным отличием российского производства является и то, что треть персонала технического отдела компании являются инвалидами I группы, поэтому выпускают коляски в прямом смысле "как для себя".Кроме того, в компании реализуют социальный проект полноценной поддержки инвалидов-колясочников, включающей в себя реабилитацию, обеспечение техническими средствами, сопровождаемое проживание, помощь при трудоустройстве.В скором времени рядом с фабрикой появятся коттеджи для сотрудников с ограниченными возможностями, а в дальнейшем планируется создать первый негосударственный специализированный реабилитационный центр для людей, использующих коляску, и организовать систему трудоустройства инвалидов на другие предприятия региона.Сейчас на заводе налажено изготовление трех основных моделей колясок собственной разработки: стандартная и два вида колясок-вездеходов, которые производятся в разных модификациях и комплектациях.Бо́льшая часть компонентов также производится на территории Калининградской области. Уже сейчас в конструкции российских электроколясок около 60 процентов отечественных комплектующих, в том числе трубы и металл каркаса, тканевая обивка. Импортными остаются система управления, противопролежневая подушка и ряд пластиковых элементов.Как сообщили в компании, дальнейшая локализация планируется за счет увеличения числа отечественных поставщиков и расширения производственных процессов на собственных мощностях. Это позволит не только ускорить процесс сборки, но и снизить цену изделий, которые пока остаются немного дороже китайских аналогов, но уже значительно дешевле европейской продукции.
https://ria.ru/20201026/prilozhenie-1581030186.html
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калининградская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
хорошие новости, калининградская область

Под Калининградом открылась первая в РФ фабрика инвалидных электроколясок

08:00 28.10.2020 (обновлено: 10:55 28.10.2020)
 
© Фото предоставлено пресс-службой компании – производителяПроизводство электроприводных инвалидных колясок в Калининградской области
Производство электроприводных инвалидных колясок в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото предоставлено пресс-службой компании – производителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российских инвалидов будут обеспечивать отечественными креслами-колясками с электроприводом. Первый в стране завод-производитель таких устройств открылся в Калининградской области при поддержке местных властей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Предприятие будет производить в год до 2,5 тысячи уникальных изделий: кресел-колясок с электроприводом, шагающих ступенькоходов и других технических средств для инвалидов, а особый статус выпускаемой продукции, сертифицированной как медицинские изделия, позволит ей участвовать в госзакупках.
Существенным отличием российского производства является и то, что треть персонала технического отдела компании являются инвалидами I группы, поэтому выпускают коляски в прямом смысле "как для себя".
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Кроме того, в компании реализуют социальный проект полноценной поддержки инвалидов-колясочников, включающей в себя реабилитацию, обеспечение техническими средствами, сопровождаемое проживание, помощь при трудоустройстве.
В скором времени рядом с фабрикой появятся коттеджи для сотрудников с ограниченными возможностями, а в дальнейшем планируется создать первый негосударственный специализированный реабилитационный центр для людей, использующих коляску, и организовать систему трудоустройства инвалидов на другие предприятия региона.
Сейчас на заводе налажено изготовление трех основных моделей колясок собственной разработки: стандартная и два вида колясок-вездеходов, которые производятся в разных модификациях и комплектациях.
© Фото предоставлено пресс-службой компании – производителяПроизводство электроприводных инвалидных колясок в Калининградской области
Производство электроприводных инвалидных колясок в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото предоставлено пресс-службой компании – производителя
Производство электроприводных инвалидных колясок в Калининградской области
Бо́льшая часть компонентов также производится на территории Калининградской области. Уже сейчас в конструкции российских электроколясок около 60 процентов отечественных комплектующих, в том числе трубы и металл каркаса, тканевая обивка. Импортными остаются система управления, противопролежневая подушка и ряд пластиковых элементов.
Как сообщили в компании, дальнейшая локализация планируется за счет увеличения числа отечественных поставщиков и расширения производственных процессов на собственных мощностях. Это позволит не только ускорить процесс сборки, но и снизить цену изделий, которые пока остаются немного дороже китайских аналогов, но уже значительно дешевле европейской продукции.
 
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