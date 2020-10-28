https://ria.ru/20201028/programmy-1581931589.html
Путин поручил продлить все программы по поддержке детей с заболеваниями
Все ранее действовавшие программы по поддержке детей с заболеваниями должны быть продолжены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:34
2020-10-28T14:34
2020-10-28T14:46
россия
здоровье - общество
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Все ранее действовавшие программы по поддержке детей с заболеваниями должны быть продолжены, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Основным вопросом повестки совещания является тема помощи детям с орфанными заболеваниями. Для этих целей был выделен источник финансирования - повышенные налоги на доход свыше 5 миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20200709/1574130751.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, здоровье - общество, владимир путин