https://ria.ru/20201028/programmy-1581931589.html

Путин поручил продлить все программы по поддержке детей с заболеваниями

Все ранее действовавшие программы по поддержке детей с заболеваниями должны быть продолжены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:34

2020-10-28T14:34

2020-10-28T14:46

россия

здоровье - общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581931174_0:290:3126:2048_1400x0_80_0_0_c4e7f488e2a3ceec2f85734c3e071bb2.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Все ранее действовавшие программы по поддержке детей с заболеваниями должны быть продолжены, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Основным вопросом повестки совещания является тема помощи детям с орфанными заболеваниями. Для этих целей был выделен источник финансирования - повышенные налоги на доход свыше 5 миллионов рублей в год.

https://ria.ru/20200709/1574130751.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, владимир путин