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В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
Лидер секс-культа NXIVM ("Нексиум") Кит Ранье приговорен судом в нью-йоркском Бруклине к 120 годам тюремного заключения, сообщила из зала суда газета New York... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T00:39
2020-10-28T00:39
голливуд
вашингтон (город)
сша
бруклин
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Лидер секс-культа NXIVM ("Нексиум") Кит Ранье приговорен судом в нью-йоркском <a href="http://ria.ru/location_Brooklyn/" target="_blank" data-auto="true">Бруклине</a> к 120 годам тюремного заключения, сообщила из зала суда газета New York Times.Ранье рекламировал свою компанию как разработчика средств личностного совершенствования. Он был популярен в <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуде</a> и в бизнес-кругах.Согласно обвинению, Ранье был мошенником и создал себе гарем из женщин. Обвинение пришло к выводу, что женщин обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, содержали на голодной диете и вымогали деньги. От женщин также требовали предоставить фото в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если они порвут с организацией в будущем.В ходе процесса были заслушаны показания 15 жертв Ранье. При этом более 50 человек просили суд в письмах о снисхождении к подсудимому, заявляя, что тренинги NXIVM улучшили их жизнь.Помимо фактически пожизненного срока, обвинение добилось штрафа в 1,75 миллиона долларов.Сам Ранье в ходе процесса доказывал свою невиновность.По делу секс-культа была осуждена дочь миллиардера Клэр Бронфман, также признали себя виновными несколько человек.
https://ria.ru/20201005/seks-biznes-1578227054.html
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голливуд
вашингтон (город)
сша
бруклин
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голливуд, вашингтон (город), сша, бруклин, в мире

В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения

00:39 28.10.2020
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг перед Капитолием в Вашингтоне
Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Лидер секс-культа NXIVM ("Нексиум") Кит Ранье приговорен судом в нью-йоркском Бруклине к 120 годам тюремного заключения, сообщила из зала суда газета New York Times.
Ранье рекламировал свою компанию как разработчика средств личностного совершенствования. Он был популярен в Голливуде и в бизнес-кругах.
Согласно обвинению, Ранье был мошенником и создал себе гарем из женщин. Обвинение пришло к выводу, что женщин обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, содержали на голодной диете и вымогали деньги. От женщин также требовали предоставить фото в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если они порвут с организацией в будущем.
В ходе процесса были заслушаны показания 15 жертв Ранье. При этом более 50 человек просили суд в письмах о снисхождении к подсудимому, заявляя, что тренинги NXIVM улучшили их жизнь.
Помимо фактически пожизненного срока, обвинение добилось штрафа в 1,75 миллиона долларов.
Сам Ранье в ходе процесса доказывал свою невиновность.
По делу секс-культа была осуждена дочь миллиардера Клэр Бронфман, также признали себя виновными несколько человек.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 14:02
Жители Кузбасса пять лет вели секс-бизнес и вовлекали туда подростков
 
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ГолливудВашингтон (город)СШАБруклинВ мире
 
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