https://ria.ru/20201028/prigovor-1581855683.html

В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения

Лидер секс-культа NXIVM ("Нексиум") Кит Ранье приговорен судом в нью-йоркском Бруклине к 120 годам тюремного заключения, сообщила из зала суда газета New York... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T00:39

2020-10-28T00:39

2020-10-28T00:39

голливуд

вашингтон (город)

сша

бруклин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/137955/40/1379554004_0:209:4000:2459_1400x0_80_0_0_8fabf4e039aa41b641034975b59d03c0.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Лидер секс-культа NXIVM ("Нексиум") Кит Ранье приговорен судом в нью-йоркском <a href="http://ria.ru/location_Brooklyn/" target="_blank" data-auto="true">Бруклине</a> к 120 годам тюремного заключения, сообщила из зала суда газета New York Times.Ранье рекламировал свою компанию как разработчика средств личностного совершенствования. Он был популярен в <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуде</a> и в бизнес-кругах.Согласно обвинению, Ранье был мошенником и создал себе гарем из женщин. Обвинение пришло к выводу, что женщин обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, содержали на голодной диете и вымогали деньги. От женщин также требовали предоставить фото в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если они порвут с организацией в будущем.В ходе процесса были заслушаны показания 15 жертв Ранье. При этом более 50 человек просили суд в письмах о снисхождении к подсудимому, заявляя, что тренинги NXIVM улучшили их жизнь.Помимо фактически пожизненного срока, обвинение добилось штрафа в 1,75 миллиона долларов.Сам Ранье в ходе процесса доказывал свою невиновность.По делу секс-культа была осуждена дочь миллиардера Клэр Бронфман, также признали себя виновными несколько человек.

https://ria.ru/20201005/seks-biznes-1578227054.html

2

голливуд

вашингтон (город)

сша

бруклин

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

голливуд, вашингтон (город), сша, бруклин, в мире