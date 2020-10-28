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Лечащихся от COVID-19 на дому обеспечат бесплатными препаратами
Кабмин обсуждал вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, принято решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:12
2020-10-28T15:27
татьяна голикова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
правительство рф
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Кабмин обсуждал вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, принято решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Я уже говорил, правительство разработало предложения и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как Татьяна Алексеевна (<a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Голикова</a>, вице-премьер правительства РФ – ред.) сказала, речь идет о доступности лекарств. Это первая проблема. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме", - сказал Путин на совещании с членами правительства."Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно", - подчеркнул президент.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Это только слова! На практике даже с симптомами отправляют сходить в аптеку и купить лекарства, который назначит участковый врач по телефону. На дом не приходит врач.
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Ура! Всем раздадут аскорбинку!
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РИА Новости
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Путин попросил не затягивать с решением о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных
Путин провел совещание с членами Правительства
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татьяна голикова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, правительство рф, владимир путин, общество

Лечащихся от COVID-19 на дому обеспечат бесплатными препаратами

14:12 28.10.2020 (обновлено: 15:27 28.10.2020)
 
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кабмин обсуждал вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, принято решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже говорил, правительство разработало предложения и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер правительства РФ – ред.) сказала, речь идет о доступности лекарств. Это первая проблема. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
"Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно", - подчеркнул президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПравительство РФВладимир ПутинОбщество
 
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