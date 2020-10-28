https://ria.ru/20201028/preparaty-1581925533.html

Голикова оценила ситуацию с запасами лекарств от COVID-19 в регионах

Правительство РФ жестко следит за ситуацией с обеспечением больниц в регионах средствами индивидуальной защиты и лекарствами от коронавируса, кое-где запасов... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:10

2020-10-28T14:10

2020-10-28T14:31

владимир путин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ жестко следит за ситуацией с обеспечением больниц в регионах средствами индивидуальной защиты и лекарствами от коронавируса, кое-где запасов хватит лишь на две недели, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."В отдельных регионах, к сожалению, обеспеченность составляет две недели и менее, поэтому я еще раз хочу обратиться к нашим коллегами из регионов, чтобы они обратили на это самое серьезное внимание", - добавила она.Регионы должны до 30 октября представить в Минздрав и правительство РФ информацию о наличии лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом, заявила Татьяна Голикова."Минздрав до 3 ноября должен эту обновленную информацию представить в Минпромторг, а Минпромторг, соответственно, организовать работу с производителями и проконтролировать организацию соответствующего производства, исходя из этой потребности", - добавила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201028/preparaty-1581926293.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество