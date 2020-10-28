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Голикова оценила ситуацию с запасами лекарств от COVID-19 в регионах
Правительство РФ жестко следит за ситуацией с обеспечением больниц в регионах средствами индивидуальной защиты и лекарствами от коронавируса, кое-где запасов... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:10
2020-10-28T14:31
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ жестко следит за ситуацией с обеспечением больниц в регионах средствами индивидуальной защиты и лекарствами от коронавируса, кое-где запасов хватит лишь на две недели, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."В отдельных регионах, к сожалению, обеспеченность составляет две недели и менее, поэтому я еще раз хочу обратиться к нашим коллегами из регионов, чтобы они обратили на это самое серьезное внимание", - добавила она.Регионы должны до 30 октября представить в Минздрав и правительство РФ информацию о наличии лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом, заявила Татьяна Голикова."Минздрав до 3 ноября должен эту обновленную информацию представить в Минпромторг, а Минпромторг, соответственно, организовать работу с производителями и проконтролировать организацию соответствующего производства, исходя из этой потребности", - добавила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова оценила ситуацию с запасами лекарств от COVID-19 в регионах

14:10 28.10.2020 (обновлено: 14:31 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство РФ жестко следит за ситуацией с обеспечением больниц в регионах средствами индивидуальной защиты и лекарствами от коронавируса, кое-где запасов хватит лишь на две недели, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Мы в рамках правительства продолжаем жестко мониторировать ситуацию с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и лекарствами", - сообщила Голикова на совещании.
"В отдельных регионах, к сожалению, обеспеченность составляет две недели и менее, поэтому я еще раз хочу обратиться к нашим коллегами из регионов, чтобы они обратили на это самое серьезное внимание", - добавила она.
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Регионы должны до 30 октября представить в Минздрав и правительство РФ информацию о наличии лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом, заявила Татьяна Голикова.
"Руководителям регионов поручено до 30 октября представить в Минздрав и правительство обновленную информацию об обеспеченности лекарственными препаратами, а также о запасе лекарственных средств", - сообщила Голикова на совещании.
"Минздрав до 3 ноября должен эту обновленную информацию представить в Минпромторг, а Минпромторг, соответственно, организовать работу с производителями и проконтролировать организацию соответствующего производства, исходя из этой потребности", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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