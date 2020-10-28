https://ria.ru/20201028/preparaty-1581925103.html

Оперштаб рассказал, какие препараты от COVID-19 бесплатно выдают в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, какие препараты бесплатно выдают московские поликлиники жителям с... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:08

2020-10-28T14:08

2020-10-28T14:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сообщил, какие препараты бесплатно выдают московские поликлиники жителям с COVID-19."В Москве пациентам с коронавирусом в зависимости от состояния, индивидуальных особенностей и выбранного курса лечения назначают и бесплатно выдают следующие препараты: фавипиравир, риамиловир, гидроксихлорохин, азитромицин, ривароксабан, дабигатран, апиксабан, амоксициллин, клавулановую кислоту, левофлоксацин, парацетамол", - рассказали в штабе.Уточняется, что пациентов, проходящих лечение на дому, разделяют на несколько категорий."Пациенты, у которых заболевание протекает бессимптомно. Их состояние не требует приема лекарственных препаратов. Несмотря на отсутствие клинических проявлений, такие пациенты все равно находятся под наблюдением специалистов и соблюдают режим самоизоляции. Пациенты с клиническими проявлениями COVID-19. Пациенты с сочетанием COVID-19 и вирусной пневмонии", - пояснили в штабе.Для каждой из категорий предусмотрены различные схемы лечения и разные препараты, подобрать которые может только врач в соответствии с утвержденной схемой лечения."Лекарственная терапия назначается исходя из степени тяжести заболевания, индивидуальных особенностей пациента - вес тела, индивидуальная непереносимость препаратов и прочие состояния", - отметили в штабе.Также оперштаб обращает внимание, что препараты, назначаемые врачом, являются сильнодействующими лекарственными средствами, принимать которые можно только по назначению специалиств, в соответствии с назначенной схемой лечения и соответствующими дозировками.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581705340.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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