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https://ria.ru/20201028/preparaty-1581925103.html
Оперштаб рассказал, какие препараты от COVID-19 бесплатно выдают в Москве
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, какие препараты бесплатно выдают московские поликлиники жителям с... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:08
2020-10-28T14:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сообщил, какие препараты бесплатно выдают московские поликлиники жителям с COVID-19."В Москве пациентам с коронавирусом в зависимости от состояния, индивидуальных особенностей и выбранного курса лечения назначают и бесплатно выдают следующие препараты: фавипиравир, риамиловир, гидроксихлорохин, азитромицин, ривароксабан, дабигатран, апиксабан, амоксициллин, клавулановую кислоту, левофлоксацин, парацетамол", - рассказали в штабе.Уточняется, что пациентов, проходящих лечение на дому, разделяют на несколько категорий."Пациенты, у которых заболевание протекает бессимптомно. Их состояние не требует приема лекарственных препаратов. Несмотря на отсутствие клинических проявлений, такие пациенты все равно находятся под наблюдением специалистов и соблюдают режим самоизоляции. Пациенты с клиническими проявлениями COVID-19. Пациенты с сочетанием COVID-19 и вирусной пневмонии", - пояснили в штабе.Для каждой из категорий предусмотрены различные схемы лечения и разные препараты, подобрать которые может только врач в соответствии с утвержденной схемой лечения."Лекарственная терапия назначается исходя из степени тяжести заболевания, индивидуальных особенностей пациента - вес тела, индивидуальная непереносимость препаратов и прочие состояния", - отметили в штабе.Также оперштаб обращает внимание, что препараты, назначаемые врачом, являются сильнодействующими лекарственными средствами, принимать которые можно только по назначению специалиств, в соответствии с назначенной схемой лечения и соответствующими дозировками.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581705340.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Оперштаб рассказал, какие препараты от COVID-19 бесплатно выдают в Москве

14:08 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва".
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва. - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, какие препараты бесплатно выдают московские поликлиники жителям с COVID-19.
"В Москве пациентам с коронавирусом в зависимости от состояния, индивидуальных особенностей и выбранного курса лечения назначают и бесплатно выдают следующие препараты: фавипиравир, риамиловир, гидроксихлорохин, азитромицин, ривароксабан, дабигатран, апиксабан, амоксициллин, клавулановую кислоту, левофлоксацин, парацетамол", - рассказали в штабе.
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Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного препарата от COVID-19
Уточняется, что пациентов, проходящих лечение на дому, разделяют на несколько категорий.
"Пациенты, у которых заболевание протекает бессимптомно. Их состояние не требует приема лекарственных препаратов. Несмотря на отсутствие клинических проявлений, такие пациенты все равно находятся под наблюдением специалистов и соблюдают режим самоизоляции. Пациенты с клиническими проявлениями COVID-19. Пациенты с сочетанием COVID-19 и вирусной пневмонии", - пояснили в штабе.
Для каждой из категорий предусмотрены различные схемы лечения и разные препараты, подобрать которые может только врач в соответствии с утвержденной схемой лечения.
"Лекарственная терапия назначается исходя из степени тяжести заболевания, индивидуальных особенностей пациента - вес тела, индивидуальная непереносимость препаратов и прочие состояния", - отметили в штабе.
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Также оперштаб обращает внимание, что препараты, назначаемые врачом, являются сильнодействующими лекарственными средствами, принимать которые можно только по назначению специалиств, в соответствии с назначенной схемой лечения и соответствующими дозировками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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