В Минэкономразвития предложили выдавать кредиты по водительским правам
09:19 28.10.2020 (обновлено: 12:08 28.10.2020)
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В правительство направили законопроект, который позволяет использовать водительские права для получения финансовых услуг. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.
Согласно "антиотмывочному закону" финансовые организации обязаны идентифицировать личность человека, прежде чем оказать ему услуги. Законопроект предполагает использование водительских прав только для упрощенной идентификации — она доступна лишь для некоторых операций: например, оформления потребительских кредитов на сумму до 15 тысяч рублей, а также получения выигрыша в лотерею на сумму до 100 тысяч и заключения договора с негосударственным пенсионным фондом.
Для упрощенной идентификации человеку достаточно предоставить в организацию свое ФИО, номер паспорта, телефона и данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС. В законопроекте предлагается дополнить этот список данными о водительских правах.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что люди не всегда носят с собой паспорт: он занимает много места, а водительские права меньше по размеру. Кроме того, у многих есть машины, поэтому права у них всегда с собой.
"Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит ее быстро и в облегченном формате оказать", — пояснил он.
Аксаков считает, что нужно двигаться в направлении "единого идентификатора" — документа, который позволит как водить авто, так и получать доступ в помещения, оформлять различные услуги или покупать билеты на самолет. Это, по его мнению, будет удобно как клиентам, так и организациям.
Ведомство ожидает, что документ внесут в Госдуму в конце этого или в начале следующего года. В правительстве подтвердили, что уже получили проект закона. Как пояснил Аксаков, если документ направят в ГД до конца года, то его могут принять уже весной, а вступит в силу он через 180 дней. В ЦБ отметили, что поддерживают возможность использовать водительские права для проведения упрощенной идентификации клиентов.
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