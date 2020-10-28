https://ria.ru/20201028/prava-1581870102.html

В Минэкономразвития предложили выдавать кредиты по водительским правам

В правительство направили законопроект, который позволяет использовать водительские права для получения финансовых услуг. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:19

2020-10-28T09:19

2020-10-28T12:08

кредиты

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

анатолий аксаков

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>В правительство направили законопроект, который позволяет использовать водительские права для получения финансовых услуг. Об этом сообщили "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" со ссылкой на Минэкономразвития. Согласно "антиотмывочному закону" финансовые организации обязаны идентифицировать личность человека, прежде чем оказать ему услуги. Законопроект предполагает использование водительских прав только для упрощенной идентификации — она доступна лишь для некоторых операций: например, оформления потребительских кредитов на сумму до 15 тысяч рублей, а также получения выигрыша в лотерею на сумму до 100 тысяч и заключения договора с негосударственным пенсионным фондом.Для упрощенной идентификации человеку достаточно предоставить в организацию свое ФИО, номер паспорта, телефона и данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС. В законопроекте предлагается дополнить этот список данными о водительских правах.Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по финрынку <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Aksakov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Аксаков</a> пояснил, что люди не всегда носят с собой паспорт: он занимает много места, а водительские права меньше по размеру. Кроме того, у многих есть машины, поэтому права у них всегда с собой.Аксаков считает, что нужно двигаться в направлении "единого идентификатора" — документа, который позволит как водить авто, так и получать доступ в помещения, оформлять различные услуги или покупать билеты на самолет. Это, по его мнению, будет удобно как клиентам, так и организациям.Ведомство ожидает, что документ внесут в Госдуму в конце этого или в начале следующего года. В правительстве подтвердили, что уже получили проект закона. Как пояснил Аксаков, если документ направят в ГД до конца года, то его могут принять уже весной, а вступит в силу он через 180 дней. В <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> отметили, что поддерживают возможность использовать водительские права для проведения упрощенной идентификации клиентов.

https://ria.ru/20201003/rubl-1578138876.html

https://ria.ru/20200904/kredit-1576717018.html

Dmitry Yenkov Может проще ПДД не нарушать, не? 77

Влад Антилибер Зачем расширять поле деятельности для мошенников? Сейчас по копиям паспортов мошенники кредиты оформляют на людей, а Вы им ещё лазейку даете, лишь бы банковские хапуги могли заработать. Это-же не ради людей делается. Если человеку очень нужны деньги, он с паспортом в банк бегом побежит. Для кого это делается, кроме хапуг из МФО и мошенников? 67

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кредиты, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков, экономика