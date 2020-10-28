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Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
Озабоченности США по поводу "вмешательства" Москвы в американские дела не стоит принимать за чистую монету, положение дел Вашингтон вполне устраивает, считает... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T00:48
2020-10-28T00:48
россия
михаил ульянов
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Озабоченности <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по поводу "вмешательства" <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в американские дела не стоит принимать за чистую монету, положение дел <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> вполне устраивает, считает постпред России при международных организациях в Вене <a href="http://ria.ru/person_Uljanov_Mikhail/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ульянов</a>.США в прошлом обвиняли Россию во вмешательстве в выборы. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
россия
москва
вашингтон (город)
сша
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россия, михаил ульянов, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша, политика

Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России

00:48 28.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Озабоченности США по поводу "вмешательства" Москвы в американские дела не стоит принимать за чистую монету, положение дел Вашингтон вполне устраивает, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Не следует принимать за чистую монету озабоченности США по поводу "вмешательства России в амер. дела". Почему? Да потому что Вашингтон отвергает все предложения совместно разобраться с взаимными озабоченностями на уровне специалистов. То есть нынешняя ситуация США вполне устраивает", - написал Ульянов в Twitter.

США в прошлом обвиняли Россию во вмешательстве в выборы. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
 
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РоссияМихаил УльяновДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)СШАПолитика
 
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