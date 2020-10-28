https://ria.ru/20201028/postpred-1581856213.html

Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России

Озабоченности США по поводу "вмешательства" Москвы в американские дела не стоит принимать за чистую монету, положение дел Вашингтон вполне устраивает, считает... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T00:48

2020-10-28T00:48

2020-10-28T00:48

россия

михаил ульянов

дмитрий песков

москва

вашингтон (город)

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Озабоченности <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по поводу "вмешательства" <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в американские дела не стоит принимать за чистую монету, положение дел <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> вполне устраивает, считает постпред России при международных организациях в Вене <a href="http://ria.ru/person_Uljanov_Mikhail/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ульянов</a>.США в прошлом обвиняли Россию во вмешательстве в выборы. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

россия

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил ульянов, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша, политика