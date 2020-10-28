https://ria.ru/20201028/pomosch-1581925653.html
Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:10
2020-10-28T14:10
2020-10-28T14:31
коронавирусы
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом."Я сейчас говорю о региональной помощи, деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно на борьбу с COVID-инфекцией, именно на эти цели, а не на какие другие", - подчеркнул президент.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/preparaty-1581926293.html
Сергей Архангельский
Маловато чот
10
3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирусы, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество