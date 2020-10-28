https://ria.ru/20201028/polittekhnolog-1581954446.html

Освобожденный в Белоруссии политтехнолог Шкляров вернулся в США

Освобожденный в Белоруссии гражданин США Виталий Шкляров вернулся в Америку, заявил телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:30

2020-10-28T16:30

2020-10-28T16:57

александр лукашенко

майк помпео

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Освобожденный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> гражданин США Виталий Шкляров вернулся в Америку, заявил телеканалу <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN </a>госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."После трех месяцев несправедливого заключения и домашнего ареста господин Шкляров воссоединился со своей семьей и прибыл в Соединенные Штаты", - сказал Помпео, который ранее разговаривал о судьбе Шклярова с президентом Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>."Как давали понять президент (США Дональд Трамп) и я сам, мы не потерпим, чтобы иностранные правительства несправедливо задерживали американских граждан", - добавил Помпео.По данным CNN, Шкляров прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> во вторник вечером. Источник, знакомый с ситуацией, сказал телеканалу, что Шкляров при освобождении чувствовал себя хорошо. Сейчас он находится в больнице и проходит медицинские обследования в качестве меры предосторожности, уточнил источник канала.Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> и <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерс</a>. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками. Политтехнолог был задержан 29 июля в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. На прошедшей неделе Шклярову была изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента.По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой.

https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

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белоруссия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, майк помпео, белоруссия, сша, в мире