Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/polittekhnolog-1581954446.html
Освобожденный в Белоруссии политтехнолог Шкляров вернулся в США
Освобожденный в Белоруссии гражданин США Виталий Шкляров вернулся в Америку, заявил телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:30
2020-10-28T16:57
александр лукашенко
майк помпео
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575133439_0:57:683:441_1400x0_80_0_0_4ac92484ea686d5f32d3a61f22a2b062.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Освобожденный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> гражданин США Виталий Шкляров вернулся в Америку, заявил телеканалу <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN </a>госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."После трех месяцев несправедливого заключения и домашнего ареста господин Шкляров воссоединился со своей семьей и прибыл в Соединенные Штаты", - сказал Помпео, который ранее разговаривал о судьбе Шклярова с президентом Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>."Как давали понять президент (США Дональд Трамп) и я сам, мы не потерпим, чтобы иностранные правительства несправедливо задерживали американских граждан", - добавил Помпео.По данным CNN, Шкляров прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> во вторник вечером. Источник, знакомый с ситуацией, сказал телеканалу, что Шкляров при освобождении чувствовал себя хорошо. Сейчас он находится в больнице и проходит медицинские обследования в качестве меры предосторожности, уточнил источник канала.Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> и <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерс</a>. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками. Политтехнолог был задержан 29 июля в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. На прошедшей неделе Шклярову была изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента.По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой.
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
3
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575133439_0:0:683:513_1400x0_80_0_0_c6adf97e22e93d3689a471af5dbaebd6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, майк помпео, белоруссия, сша, в мире

Освобожденный в Белоруссии политтехнолог Шкляров вернулся в США

16:30 28.10.2020 (обновлено: 16:57 28.10.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова / Политтехнолог Виталий Шкляров
Политтехнолог Виталий Шкляров - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Освобожденный в Белоруссии гражданин США Виталий Шкляров вернулся в Америку, заявил телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео.
"После трех месяцев несправедливого заключения и домашнего ареста господин Шкляров воссоединился со своей семьей и прибыл в Соединенные Штаты", - сказал Помпео, который ранее разговаривал о судьбе Шклярова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Как давали понять президент (США Дональд Трамп) и я сам, мы не потерпим, чтобы иностранные правительства несправедливо задерживали американских граждан", - добавил Помпео.
По данным CNN, Шкляров прибыл в Вашингтон во вторник вечером. Источник, знакомый с ситуацией, сказал телеканалу, что Шкляров при освобождении чувствовал себя хорошо. Сейчас он находится в больнице и проходит медицинские обследования в качестве меры предосторожности, уточнил источник канала.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 14:37Протесты в Белоруссии
Посольство США посоветовало своим гражданам в Белоруссии запастись едой
Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками. Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. На прошедшей неделе Шклярову была изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента.
По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Вот вам реформы". Почему Лукашенко заговорил о терроризме в Белоруссии
 
Обсудить3
Александр ЛукашенкоМайк ПомпеоБелоруссияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Лента новостейМолния