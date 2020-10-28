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Москвичей на выходных ожидает похолодание и дождь
Небольшой дождь, северо-восточный ветер и до плюс 9 ожидается в Москве в выходные, но с понедельника - вновь без осадков, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:34
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татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Небольшой дождь, северо-восточный ветер и до плюс 9 ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в выходные, но с понедельника - вновь без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.По её словам, уже в субботу во второй половине дня ветер сменится на северо-восточный, именно с этим будет ожидаться, что в последующие дни температура будет чуть ниже, особенно в ночные часы."Начиная с понедельника, власть над погодой перейдет к антициклону, и погода будет без существенных осадков, ночи, правда, станут чуть холоднее. А дневная температура останется на прежнем уровне - 6-9 градусов", - отметила синоптик.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичей на выходных ожидает похолодание и дождь

11:34 28.10.2020 (обновлено: 11:39 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Небольшой дождь, северо-восточный ветер и до плюс 9 ожидается в Москве в выходные, но с понедельника - вновь без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные характер погоды немного изменится, потому что погода будет более облачной, и местами возможен небольшой дождь. Минимальная температура в субботу и воскресенье в городе плюс 4 - плюс 6, по области - от 2 до 7 градусов, дневная температура в городе на оба дня плюс 7 - плюс 9, по области - от 3 до 10 градусов", - рассказала Позднякова.
По её словам, уже в субботу во второй половине дня ветер сменится на северо-восточный, именно с этим будет ожидаться, что в последующие дни температура будет чуть ниже, особенно в ночные часы.
"Начиная с понедельника, власть над погодой перейдет к антициклону, и погода будет без существенных осадков, ночи, правда, станут чуть холоднее. А дневная температура останется на прежнем уровне - 6-9 градусов", - отметила синоптик.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
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