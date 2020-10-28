https://ria.ru/20201028/pogoda-1581892197.html

Москвичей на выходных ожидает похолодание и дождь

Небольшой дождь, северо-восточный ветер и до плюс 9 ожидается в Москве в выходные, но с понедельника - вновь без осадков, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:34

2020-10-28T11:34

2020-10-28T11:39

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Небольшой дождь, северо-восточный ветер и до плюс 9 ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в выходные, но с понедельника - вновь без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.По её словам, уже в субботу во второй половине дня ветер сменится на северо-восточный, именно с этим будет ожидаться, что в последующие дни температура будет чуть ниже, особенно в ночные часы."Начиная с понедельника, власть над погодой перейдет к антициклону, и погода будет без существенных осадков, ночи, правда, станут чуть холоднее. А дневная температура останется на прежнем уровне - 6-9 градусов", - отметила синоптик.

https://ria.ru/20201028/pogoda-1581855386.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество